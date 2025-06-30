https://1prime.ru/20250630/putin-859036086.html

Путин заявил о важности восстановления новых регионов

Путин заявил о важности восстановления новых регионов - 30.06.2025, ПРАЙМ

Путин заявил о важности восстановления новых регионов

Российские власти постоянно обращаются к теме восстановления и развития новых регионов России с учетом значимости этой работы, заявил президент России Владимир... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T16:48+0300

2025-06-30T16:48+0300

2025-06-30T16:54+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские власти постоянно обращаются к теме восстановления и развития новых регионов России с учетом значимости этой работы, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня в нашей повестке вопросы восстановления, развития экономики, транспортной, социальной и прочей инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. К этой теме с учётом масштабов и особой значимости идущей работы мы обращаемся постоянно", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.Глава государства на совещании по развитию новых регионов России предложил сверить подходы и обсудить возможные дополнительные усилия. Глава государства подчеркнул, что российские власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе РФ, смотрят как реализуются ключевые проекты.По словам российского лидера, сложностей в сфере безопасности в новых регионах России остается достаточно."Несмотря на все известные сложности, а их достаточно, разумеется, в том числе и в сфере безопасности, непростую обстановку, несмотря на всё это, уже многое сделано", - отметил он.Президент подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни людей и по всем основным показателям к 2030 году, задачи по развитию новых регионов России должны быть выполнены в полном объеме.

https://1prime.ru/20250630/peskov-859022731.html

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россия, владимир путин