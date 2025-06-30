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Путин заявил о важности восстановления новых регионов - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин заявил о важности восстановления новых регионов
Путин заявил о важности восстановления новых регионов - 30.06.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о важности восстановления новых регионов
Российские власти постоянно обращаются к теме восстановления и развития новых регионов России с учетом значимости этой работы, заявил президент России Владимир... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T16:48+0300
2025-06-30T16:54+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские власти постоянно обращаются к теме восстановления и развития новых регионов России с учетом значимости этой работы, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня в нашей повестке вопросы восстановления, развития экономики, транспортной, социальной и прочей инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. К этой теме с учётом масштабов и особой значимости идущей работы мы обращаемся постоянно", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.Глава государства на совещании по развитию новых регионов России предложил сверить подходы и обсудить возможные дополнительные усилия. Глава государства подчеркнул, что российские власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе РФ, смотрят как реализуются ключевые проекты.По словам российского лидера, сложностей в сфере безопасности в новых регионах России остается достаточно."Несмотря на все известные сложности, а их достаточно, разумеется, в том числе и в сфере безопасности, непростую обстановку, несмотря на всё это, уже многое сделано", - отметил он.Президент подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни людей и по всем основным показателям к 2030 году, задачи по развитию новых регионов России должны быть выполнены в полном объеме.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
16:48 30.06.2025 (обновлено: 16:54 30.06.2025)
 
Путин заявил о важности восстановления новых регионов

Путин: власти постоянно обращаются к теме восстановления новых регионов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкIV Евразийский экономический форум в Минске
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские власти постоянно обращаются к теме восстановления и развития новых регионов России с учетом значимости этой работы, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня в нашей повестке вопросы восстановления, развития экономики, транспортной, социальной и прочей инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. К этой теме с учётом масштабов и особой значимости идущей работы мы обращаемся постоянно", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
Глава государства на совещании по развитию новых регионов России предложил сверить подходы и обсудить возможные дополнительные усилия. Глава государства подчеркнул, что российские власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе РФ, смотрят как реализуются ключевые проекты.
По словам российского лидера, сложностей в сфере безопасности в новых регионах России остается достаточно.
"Несмотря на все известные сложности, а их достаточно, разумеется, в том числе и в сфере безопасности, непростую обстановку, несмотря на всё это, уже многое сделано", - отметил он.
Президент подчеркнул, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по качеству жизни людей и по всем основным показателям к 2030 году, задачи по развитию новых регионов России должны быть выполнены в полном объеме.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал вопросы развития новых регионов приоритетом в работе Путина
12:44
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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