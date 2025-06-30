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В "Росконгрессе" оценили вероятность рецессии в США во втором полугодии - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В "Росконгрессе" оценили вероятность рецессии в США во втором полугодии
В "Росконгрессе" оценили вероятность рецессии в США во втором полугодии - 30.06.2025, ПРАЙМ
В "Росконгрессе" оценили вероятность рецессии в США во втором полугодии
Торговая война США окажет ощутимое воздействие на экономику страны: вероятность рецессии в Штатах во втором полугодии 2025 года резко выросла, говорится в... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T15:20+0300
2025-06-30T15:20+0300
экономика
сша
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Торговая война США окажет ощутимое воздействие на экономику страны: вероятность рецессии в Штатах во втором полугодии 2025 года резко выросла, говорится в докладе "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами. "Последствия торговой войны затронут экономику самих Соединенных Штатов. Ответные пошлины торговых партнеров ударят по американским экспортерам. И хотя экспорт играет не такую большую роль в экономике США, как, например, в Германии или Китае, тарифные войны ведутся сразу на множестве фронтов, и их совокупное воздействие будет ощутимым. Новые тарифы, учитывая их размер и масштаб, резко увеличивают вероятность рецессии в США во втором полугодии 2025 года", - считают авторы доклада. По их мнению, первоначальный скачок цен на множество импортных товаров заставит население экономить, что ограничит рост потребительских расходов. Прибыль предприятий также пострадает, поскольку в цепочках поставок много продукции из-за рубежа, например, почти 40% американского импорта из Китая составляют промежуточные товары, используемые в производстве в США. Резкое повышение их стоимости вследствие тарифов увеличит производственные издержки американских компаний, что подтолкнет часть из них к сокращению операций. Кроме того, пошлины приведут к тому, что инфляция, которая и до новых тарифов устойчиво держалась выше целевого показателя ФРС в 2%, теперь окажется еще выше, считают аналитики. Однако всплеск инфляции будет быстро нивелироваться ухудшением экономических условий, добавляют они. "Таким образом, если Трампу ранее не удавалось подтолкнуть Федрезерв к снижению ставки, то это сделает рынок. Денежно-кредитная политика ФРС направлена на достижение двух целей: не только стабильных цен, но и полной занятости. Ожидается, что значительное ослабление экономики заставит ее действовать в соответствии с целями президента. В совокупности регулятор может снизить стоимость заимствований в этом году пять раз на четверть пункта, доведя ставку по федеральным фондам до 3-3,25%", - заключили авторы доклада. США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений, однако соглашение вступит в силу позже, заявил в пятницу Трамп. Сейчас страны фактически находятся в состоянии торговой войны. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
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Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
15:20 30.06.2025
 
В "Росконгрессе" оценили вероятность рецессии в США во втором полугодии

"Росконгресс": вероятность рецессии в США из-за пошлин Трампа резко выросла

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Торговая война США окажет ощутимое воздействие на экономику страны: вероятность рецессии в Штатах во втором полугодии 2025 года резко выросла, говорится в докладе "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими торговыми партнерами.
"Последствия торговой войны затронут экономику самих Соединенных Штатов. Ответные пошлины торговых партнеров ударят по американским экспортерам. И хотя экспорт играет не такую большую роль в экономике США, как, например, в Германии или Китае, тарифные войны ведутся сразу на множестве фронтов, и их совокупное воздействие будет ощутимым. Новые тарифы, учитывая их размер и масштаб, резко увеличивают вероятность рецессии в США во втором полугодии 2025 года", - считают авторы доклада.
По их мнению, первоначальный скачок цен на множество импортных товаров заставит население экономить, что ограничит рост потребительских расходов. Прибыль предприятий также пострадает, поскольку в цепочках поставок много продукции из-за рубежа, например, почти 40% американского импорта из Китая составляют промежуточные товары, используемые в производстве в США. Резкое повышение их стоимости вследствие тарифов увеличит производственные издержки американских компаний, что подтолкнет часть из них к сокращению операций.
Кроме того, пошлины приведут к тому, что инфляция, которая и до новых тарифов устойчиво держалась выше целевого показателя ФРС в 2%, теперь окажется еще выше, считают аналитики. Однако всплеск инфляции будет быстро нивелироваться ухудшением экономических условий, добавляют они.
"Таким образом, если Трампу ранее не удавалось подтолкнуть Федрезерв к снижению ставки, то это сделает рынок. Денежно-кредитная политика ФРС направлена на достижение двух целей: не только стабильных цен, но и полной занятости. Ожидается, что значительное ослабление экономики заставит ее действовать в соответствии с целями президента. В совокупности регулятор может снизить стоимость заимствований в этом году пять раз на четверть пункта, доведя ставку по федеральным фондам до 3-3,25%", - заключили авторы доклада.
США и Китай достигли договоренности по развитию торговых отношений, однако соглашение вступит в силу позже, заявил в пятницу Трамп. Сейчас страны фактически находятся в состоянии торговой войны. После нескольких взаимных шагов пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
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