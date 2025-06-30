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Росавиация зафиксировала снижение числа авиационных событий в России - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Росавиация зафиксировала снижение числа авиационных событий в России
Росавиация зафиксировала снижение числа авиационных событий в России - 30.06.2025, ПРАЙМ
Росавиация зафиксировала снижение числа авиационных событий в России
Росавиация в первом полугодии 2025 года не зафиксировала на коммерческих рейсах в РФ ни одного авиапроисшествия с человеческими жертвами, общее число... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T16:02+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Росавиация в первом полугодии 2025 года не зафиксировала на коммерческих рейсах в РФ ни одного авиапроисшествия с человеческими жертвами, общее число авиационных событий сократились более чем на 10%, сообщило ведомство. Авиационные события подразделяются на авиационные происшествия, авиационные инциденты, чрезвычайные и наземные происшествия. Авиационное происшествие - событие, которое привело к гибели находившихся на борту воздушного судна людей. "В первой половине 2025 года в России в ходе выполнения регулярных и нерегулярных коммерческих воздушных перевозок авиационных происшествий (АП) не было (за аналогичный период 2024 года – два АП). Число авиационных событий сократилось более чем на 10%", - говорится в сообщении. В Росавиации отметили, что по уровню безопасности полетов Россия демонстрирует показатели лучше общемировых. Так, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в качестве объективного показателя, характеризующего уровень безопасности коммерческих полетов, считает количество происшествий в расчете на 1 миллион полетов. Последний опубликованный ИКАО показатель находится на уровне 1,87, а в России по итогам 2024 года он составлял 1,28, подчеркнули в ведомстве. "Российский воздушный транспорт находится в общемировом тренде, тенденций роста среднего числа авиапроисшествий за последние 10 лет не наблюдается. Система управления безопасностью полетов всех ключевых участников авиатранспортной системы находится на приемлемом уровне", - резюмировали в Росавиации. Число событий с воздушными судами коммерческой авиации в 2024 году снизилось на 1,17% по отношению к 2023 году.
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бизнес, россия, рф, росавиация, икао
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Росавиация, ИКАО
16:02 30.06.2025
 
Росавиация зафиксировала снижение числа авиационных событий в России

Росавиация в первом полугодии не зафиксировала ни одного авиапроисшествия с жертвами

© flickr.com / clidstrom%Boeing 737
%Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© flickr.com / clidstrom
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Росавиация в первом полугодии 2025 года не зафиксировала на коммерческих рейсах в РФ ни одного авиапроисшествия с человеческими жертвами, общее число авиационных событий сократились более чем на 10%, сообщило ведомство.
Авиационные события подразделяются на авиационные происшествия, авиационные инциденты, чрезвычайные и наземные происшествия. Авиационное происшествие - событие, которое привело к гибели находившихся на борту воздушного судна людей.
"В первой половине 2025 года в России в ходе выполнения регулярных и нерегулярных коммерческих воздушных перевозок авиационных происшествий (АП) не было (за аналогичный период 2024 года – два АП). Число авиационных событий сократилось более чем на 10%", - говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что по уровню безопасности полетов Россия демонстрирует показатели лучше общемировых. Так, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в качестве объективного показателя, характеризующего уровень безопасности коммерческих полетов, считает количество происшествий в расчете на 1 миллион полетов. Последний опубликованный ИКАО показатель находится на уровне 1,87, а в России по итогам 2024 года он составлял 1,28, подчеркнули в ведомстве.
"Российский воздушный транспорт находится в общемировом тренде, тенденций роста среднего числа авиапроисшествий за последние 10 лет не наблюдается. Система управления безопасностью полетов всех ключевых участников авиатранспортной системы находится на приемлемом уровне", - резюмировали в Росавиации.
Число событий с воздушными судами коммерческой авиации в 2024 году снизилось на 1,17% по отношению к 2023 году.
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