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"Росконгресс" рассказал о последствиях торговой войны США и КНР

"Росконгресс" рассказал о последствиях торговой войны США и КНР - 30.06.2025, ПРАЙМ

"Росконгресс" рассказал о последствиях торговой войны США и КНР

Начатая США торговая война может привести к перенаправлению китайских поставок с американского рынка в ЕС, что окажет давление на местную экономику в дополнение | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T15:01+0300

2025-06-30T15:01+0300

2025-06-30T15:01+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Начатая США торговая война может привести к перенаправлению китайских поставок с американского рынка в ЕС, что окажет давление на местную экономику в дополнение к прямым потерям ВВП, говорится в докладе "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля. "Астрономические тарифы для КНР могут привести к перенаправлению китайских поставок с американского рынка в ЕС, как это уже было во время первой торговой войны между Вашингтоном и Пекином в 2017-2019 годах. Приток китайских товаров в Европу окажет дополнительное давление на местных производителей", - пишут авторы доклада. Кроме того, прямое воздействие на экономику еврозоны от пошлин США ожидается в размере 0,5-1 процентного пункта, "хотя масштабы последствий торговой войны будут зависеть от фактического размера американских пошлин и ответных мер блока", добавили авторы доклада. В 2024 году темпы роста ВВП составили 0,9%. Тарифы Трампа и общая неопределенность в отношении торговой политики США окажут существенное негативное влияние на европейских экспортеров и отразятся на инфляции в ближайшие месяцы. "Серьезный удар будет нанесен по европейскому автомобильному сектору, учитывая значительный торговый дисбаланс между соответствующими отраслями США и ЕС. Тарифы сделают европейские автомобили значительно менее конкурентоспособными по цене на американском рынке", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250627/tramp-858978186.html

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сша, китай, вашингтон, дональд трамп, ес