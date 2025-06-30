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Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов
Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов - 30.06.2025, ПРАЙМ
Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов
Рособрнадзор прекратил действие лицензии и запретил прием в несколько российских вузов, сообщается на сайте ведомства. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:37+0300
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россия
образование
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Рособрнадзор прекратил действие лицензии и запретил прием в несколько российских вузов, сообщается на сайте ведомства. "Рособрнадзор прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: ОУ ВО "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права", - говорится в сообщении. Также ведомство в связи с неисполнением предписания запретило прием в Социально-педагогический институт. Кроме того, Рособрнадзор объявил предостережения Московскому государственному университету спорта и туризма и Академии труда и социальных отношений.
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россия, образование
РОССИЯ, образование
12:37 30.06.2025
 
Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов

Рособрнадзор прекратил действие лицензии и запретил прием в несколько вузов

© fotolia.com / lichtmeisterДоговор
Договор - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© fotolia.com / lichtmeister
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Рособрнадзор прекратил действие лицензии и запретил прием в несколько российских вузов, сообщается на сайте ведомства.
"Рособрнадзор прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: ОУ ВО "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права", - говорится в сообщении.
Также ведомство в связи с неисполнением предписания запретило прием в Социально-педагогический институт.
Кроме того, Рособрнадзор объявил предостережения Московскому государственному университету спорта и туризма и Академии труда и социальных отношений.
Сдача ЕГЭ в школах России - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Рособрнадзор разработал детальную инструкцию для контроля досмотра на ЕГЭ
25 февраля, 15:13
 
РОССИЯобразование
 
 
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