https://1prime.ru/20250630/rosobrnadzor-859022091.html
Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов
Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов - 30.06.2025, ПРАЙМ
Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов
Рособрнадзор прекратил действие лицензии и запретил прием в несколько российских вузов, сообщается на сайте ведомства. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:37+0300
2025-06-30T12:37+0300
2025-06-30T12:37+0300
россия
образование
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Рособрнадзор прекратил действие лицензии и запретил прием в несколько российских вузов, сообщается на сайте ведомства. "Рособрнадзор прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: ОУ ВО "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права", - говорится в сообщении. Также ведомство в связи с неисполнением предписания запретило прием в Социально-педагогический институт. Кроме того, Рособрнадзор объявил предостережения Московскому государственному университету спорта и туризма и Академии труда и социальных отношений.
https://1prime.ru/20250225/ege-855240548.html
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россия, образование
Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов
Рособрнадзор прекратил действие лицензии и запретил прием в несколько вузов
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Рособрнадзор прекратил действие лицензии и запретил прием в несколько российских вузов, сообщается на сайте ведомства.
"Рособрнадзор прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: ОУ ВО "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права", - говорится в сообщении.
Также ведомство в связи с неисполнением предписания запретило прием в Социально-педагогический институт.
Кроме того, Рособрнадзор объявил предостережения Московскому государственному университету спорта и туризма и Академии труда и социальных отношений.
Рособрнадзор разработал детальную инструкцию для контроля досмотра на ЕГЭ