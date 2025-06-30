https://1prime.ru/20250630/rosobrnadzor-859022091.html

Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов

Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов - 30.06.2025, ПРАЙМ

Рособрнадзор запретил прием в несколько российских вузов

Рособрнадзор прекратил действие лицензии и запретил прием в несколько российских вузов, сообщается на сайте ведомства. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:37+0300

2025-06-30T12:37+0300

2025-06-30T12:37+0300

россия

образование

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Рособрнадзор прекратил действие лицензии и запретил прием в несколько российских вузов, сообщается на сайте ведомства. "Рособрнадзор прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: ОУ ВО "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права", - говорится в сообщении. Также ведомство в связи с неисполнением предписания запретило прием в Социально-педагогический институт. Кроме того, Рособрнадзор объявил предостережения Московскому государственному университету спорта и туризма и Академии труда и социальных отношений.

https://1prime.ru/20250225/ege-855240548.html

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россия, образование