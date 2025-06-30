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"На деревню к дедушке" снова возглавила кинопрокат в России и СНГ - 30.06.2025, ПРАЙМ
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"На деревню к дедушке" снова возглавила кинопрокат в России и СНГ
"На деревню к дедушке" снова возглавила кинопрокат в России и СНГ - 30.06.2025, ПРАЙМ
"На деревню к дедушке" снова возглавила кинопрокат в России и СНГ
Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым снова стала лидером кинопроката в России, заработав 74,8 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T01:24+0300
2025-06-30T01:24+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым снова стала лидером кинопроката в России, заработав 74,8 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустилась романтическая комедия "Материалистка" с Дакотой Джонсом, Крисом Эвансом и Педро Паскалем в главных ролях: фильм заработал 62,6 миллиона рублей. Третью строчку заняла премьера спортивной драмы с Брэдом Питтом "F1": киносборы за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии составили 49,5 миллиона рублей. Боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли спустился на четвертое место, собрав за уикенд в прокате 25 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает еще одна премьера - комедийный боевик "Шпионская свадьба", который заработал в прокате 21 миллион рублей.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, БЕЛОРУССИЯ, СНГ
01:24 30.06.2025
 
"На деревню к дедушке" снова возглавила кинопрокат в России и СНГ

Фильм "На деревню к дедушке" с Стояновым стал лидером кинопроката в России и СНГ

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым снова стала лидером кинопроката в России, заработав 74,8 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустилась романтическая комедия "Материалистка" с Дакотой Джонсом, Крисом Эвансом и Педро Паскалем в главных ролях: фильм заработал 62,6 миллиона рублей.
Третью строчку заняла премьера спортивной драмы с Брэдом Питтом "F1": киносборы за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии составили 49,5 миллиона рублей.
Боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли спустился на четвертое место, собрав за уикенд в прокате 25 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает еще одна премьера - комедийный боевик "Шпионская свадьба", который заработал в прокате 21 миллион рублей.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФБЕЛОРУССИЯСНГ
 
 
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