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"На деревню к дедушке" снова возглавила кинопрокат в России и СНГ

"На деревню к дедушке" снова возглавила кинопрокат в России и СНГ - 30.06.2025, ПРАЙМ

"На деревню к дедушке" снова возглавила кинопрокат в России и СНГ

Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым снова стала лидером кинопроката в России, заработав 74,8 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T01:24+0300

2025-06-30T01:24+0300

2025-06-30T01:24+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым снова стала лидером кинопроката в России, заработав 74,8 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустилась романтическая комедия "Материалистка" с Дакотой Джонсом, Крисом Эвансом и Педро Паскалем в главных ролях: фильм заработал 62,6 миллиона рублей. Третью строчку заняла премьера спортивной драмы с Брэдом Питтом "F1": киносборы за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии составили 49,5 миллиона рублей. Боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли спустился на четвертое место, собрав за уикенд в прокате 25 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает еще одна премьера - комедийный боевик "Шпионская свадьба", который заработал в прокате 21 миллион рублей.

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