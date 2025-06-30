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В России введут маркировку специй, супов и дезодорантов

В России введут маркировку специй, супов и дезодорантов - 30.06.2025, ПРАЙМ

В России введут маркировку специй, супов и дезодорантов

Маркировка станет обязательной для новых групп товаров из категорий бакалея и парфюмерно-косметическая продукция в России с 1 июля, это коснется, в частости,... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T02:28+0300

2025-06-30T02:28+0300

2025-06-30T02:28+0300

бизнес

москва

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Маркировка станет обязательной для новых групп товаров из категорий бакалея и парфюмерно-косметическая продукция в России с 1 июля, это коснется, в частости, специй, супов и дезодорантов. В силу вступят соответствующие постановления правительства. Так, нанесение кодов маркировки станет обязательным для производителей и импортеров специй, соусов и суповых заготовок. Это коснется, к примеру, сушеных овощей, ванили и корицы, мускатного ореха, готовых супов, бульонов или заготовок для их приготовления, уксуса и его заменителей, продуктов для приготовления соусов и готовых соусов. Также с 1 июля будет обязательным нанесение кодов маркировки на средства для волос - например, шампуни, лаки, а также дезодоранты и средства для бритья. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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