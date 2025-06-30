https://1prime.ru/20250630/rossija-859009995.html

Россия увеличила импорт кукурузы и пшеницы в Южную Корею

Россия увеличила импорт кукурузы и пшеницы в Южную Корею - 30.06.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила импорт кукурузы и пшеницы в Южную Корею

Российской кукурузы и пшеницы в мае этого года приехало в Южную Корею почти вдвое больше, чем год назад, при этом по поставкам пшена РФ смогла стать третьей и... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T06:17+0300

2025-06-30T06:17+0300

2025-06-30T06:17+0300

сельское хозяйство

экономика

мировая экономика

южная корея

рф

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859009995.jpg?1751253433

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российской кукурузы и пшеницы в мае этого года приехало в Южную Корею почти вдвое больше, чем год назад, при этом по поставкам пшена РФ смогла стать третьей и сохранить четвертое место в поставках кукурузы, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, в мае 2025 года в Южную Корею из России прибыло пшеницы на 3,8 миллиона долларов (за 30,8 тысячи тонн) - в 1,96 раза больше, чем год назад. Однако в месячном выражении поставки снизились на 14% - до минимума с ноября 2024 года. При этом в мае Россия поднялась на третье место среди главных продавцов пшеницы Республики Корея: с четвертого в апреле и с девятого в мае прошлого года. В лидерах также США (67,8 миллиона долларов) и Австралии (37,3 миллиона), а также Турция (599 тысяч долларов), Франции (148 тысяч) и Германии (124 тысячи). Импорт российской кукурузы Южной Кореей в годовом выражении также вырос - в 1,7 раза до чуть более чем 8 миллионов долларов. В месячном выражении прирост составил полтора раза. В корейском кукурузном импорте РФ сохранила за собой четвертое место. Также Сеул покупал кукурузу у США (197,3 миллиона долларов), Аргентины (16,3 миллиона), Украины (11 миллионов), Бразилии (2,8 миллиона), а также у Австралии и Турции на 632 тысячи и 152 тысячи долларов, соответственно. Суммарно за май Страна утренней свежести приобрела пшеницы на 109,7 миллиона долларов, кукурузы - на 236,3 миллиона. А по итогам первых пяти месяцев года - на 521 миллион и 1,2 миллиарда долларов, соответственно.

южная корея

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, южная корея, рф, сша