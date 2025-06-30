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Россия увеличила импорт кукурузы и пшеницы в Южную Корею
Россия увеличила импорт кукурузы и пшеницы в Южную Корею - 30.06.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт кукурузы и пшеницы в Южную Корею
Российской кукурузы и пшеницы в мае этого года приехало в Южную Корею почти вдвое больше, чем год назад, при этом по поставкам пшена РФ смогла стать третьей и... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T06:17+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российской кукурузы и пшеницы в мае этого года приехало в Южную Корею почти вдвое больше, чем год назад, при этом по поставкам пшена РФ смогла стать третьей и сохранить четвертое место в поставках кукурузы, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, в мае 2025 года в Южную Корею из России прибыло пшеницы на 3,8 миллиона долларов (за 30,8 тысячи тонн) - в 1,96 раза больше, чем год назад. Однако в месячном выражении поставки снизились на 14% - до минимума с ноября 2024 года.
При этом в мае Россия поднялась на третье место среди главных продавцов пшеницы Республики Корея: с четвертого в апреле и с девятого в мае прошлого года. В лидерах также США (67,8 миллиона долларов) и Австралии (37,3 миллиона), а также Турция (599 тысяч долларов), Франции (148 тысяч) и Германии (124 тысячи).
Импорт российской кукурузы Южной Кореей в годовом выражении также вырос - в 1,7 раза до чуть более чем 8 миллионов долларов. В месячном выражении прирост составил полтора раза.
В корейском кукурузном импорте РФ сохранила за собой четвертое место. Также Сеул покупал кукурузу у США (197,3 миллиона долларов), Аргентины (16,3 миллиона), Украины (11 миллионов), Бразилии (2,8 миллиона), а также у Австралии и Турции на 632 тысячи и 152 тысячи долларов, соответственно.
Суммарно за май Страна утренней свежести приобрела пшеницы на 109,7 миллиона долларов, кукурузы - на 236,3 миллиона. А по итогам первых пяти месяцев года - на 521 миллион и 1,2 миллиарда долларов, соответственно.
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сельское хозяйство, мировая экономика, южная корея, рф, сша
Сельское хозяйство, Экономика, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РФ, США
Россия увеличила импорт кукурузы и пшеницы в Южную Корею
Статслужба Южной Кореи: Россия в мае увеличила импорт пшеницы и кукурузы вдвое
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российской кукурузы и пшеницы в мае этого года приехало в Южную Корею почти вдвое больше, чем год назад, при этом по поставкам пшена РФ смогла стать третьей и сохранить четвертое место в поставках кукурузы, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, в мае 2025 года в Южную Корею из России прибыло пшеницы на 3,8 миллиона долларов (за 30,8 тысячи тонн) - в 1,96 раза больше, чем год назад. Однако в месячном выражении поставки снизились на 14% - до минимума с ноября 2024 года.
При этом в мае Россия поднялась на третье место среди главных продавцов пшеницы Республики Корея: с четвертого в апреле и с девятого в мае прошлого года. В лидерах также США (67,8 миллиона долларов) и Австралии (37,3 миллиона), а также Турция (599 тысяч долларов), Франции (148 тысяч) и Германии (124 тысячи).
Импорт российской кукурузы Южной Кореей в годовом выражении также вырос - в 1,7 раза до чуть более чем 8 миллионов долларов. В месячном выражении прирост составил полтора раза.
В корейском кукурузном импорте РФ сохранила за собой четвертое место. Также Сеул покупал кукурузу у США (197,3 миллиона долларов), Аргентины (16,3 миллиона), Украины (11 миллионов), Бразилии (2,8 миллиона), а также у Австралии и Турции на 632 тысячи и 152 тысячи долларов, соответственно.
Суммарно за май Страна утренней свежести приобрела пшеницы на 109,7 миллиона долларов, кукурузы - на 236,3 миллиона. А по итогам первых пяти месяцев года - на 521 миллион и 1,2 миллиарда долларов, соответственно.