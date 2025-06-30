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Только 11% россиян обращались к чат-ботам за психологической поддержкой - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Только 11% россиян обращались к чат-ботам за психологической поддержкой
Только 11% россиян обращались к чат-ботам за психологической поддержкой - 30.06.2025, ПРАЙМ
Только 11% россиян обращались к чат-ботам за психологической поддержкой
Только 11% россиян обращались к чат-ботам с искусственным интеллектом (ИИ) за психологической поддержкой - в основном это молодежь в возрасте от 25 до 35 лет,... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T05:22+0300
2025-06-30T05:22+0300
технологии
общество
экономика
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Только 11% россиян обращались к чат-ботам с искусственным интеллектом (ИИ) за психологической поддержкой - в основном это молодежь в возрасте от 25 до 35 лет, говорится в исследовании маркетплейса услуг "Профи.ру", его данные есть в распоряжении РИА Новости. "Оказалось, что 89% россиян никогда не пробовали использовать чат-боты на базе ИИ (например, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat) для получения психологической поддержки. ... По данным "Профи.ру", только 11% респондентов обращались к ИИ за психологической поддержкой. В основном такой опыт был у молодежи в возрасте от 25 до 35 лет", - сказано в исследовании. Половина из тех, кто обращался к ИИ как к психологу, считают этот опыт скорее эффективным: по их мнению, чат-бот знает множество психологических подходов, но ограничен общением в чате. Каждый четвертый назвал этот опыт эффективным, они отметили, что ИИ был внимателен к деталям и помогал структурировать мысли. А 15% россиян, имевших опыт общения с нейросетью как с психологом, считают этот опыт провальным и неэффективным. Только 12% опрошенных верят, что искусственный интеллект может в будущем заменить психологов. Чуть меньше половины респондентов считают, что такие чат-боты могут использоваться в качестве эмоциональной поддержки, а еще 43% уверены, что ничто не сможет заменить живого общения. "К основной причине, которая мешает начать использовать ИИ в качестве персонального психолога, большинство опрошенных относят отсутствие эмпатии и понимания спектра человеческих эмоций, свойственные нейросетям. Кроме того, респонденты беспокоятся о сбоях и ошибках в работе ИИ-ботов, которые могут повлиять на общение в чате и появление неверных ответов. Около трети россиян считают, что искусственный интеллект не может заменить психотерапевта, а также не может назначать препараты", - отметили аналитики.
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технологии, общество
Технологии, Общество , Экономика
05:22 30.06.2025
 
Только 11% россиян обращались к чат-ботам за психологической поддержкой

"Профи.ру": только 11% россиян обращались к чат-ботам с ИИ за психологической поддержкой

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Только 11% россиян обращались к чат-ботам с искусственным интеллектом (ИИ) за психологической поддержкой - в основном это молодежь в возрасте от 25 до 35 лет, говорится в исследовании маркетплейса услуг "Профи.ру", его данные есть в распоряжении РИА Новости.
"Оказалось, что 89% россиян никогда не пробовали использовать чат-боты на базе ИИ (например, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat) для получения психологической поддержки. ... По данным "Профи.ру", только 11% респондентов обращались к ИИ за психологической поддержкой. В основном такой опыт был у молодежи в возрасте от 25 до 35 лет", - сказано в исследовании.
Половина из тех, кто обращался к ИИ как к психологу, считают этот опыт скорее эффективным: по их мнению, чат-бот знает множество психологических подходов, но ограничен общением в чате. Каждый четвертый назвал этот опыт эффективным, они отметили, что ИИ был внимателен к деталям и помогал структурировать мысли. А 15% россиян, имевших опыт общения с нейросетью как с психологом, считают этот опыт провальным и неэффективным.
Только 12% опрошенных верят, что искусственный интеллект может в будущем заменить психологов. Чуть меньше половины респондентов считают, что такие чат-боты могут использоваться в качестве эмоциональной поддержки, а еще 43% уверены, что ничто не сможет заменить живого общения.
"К основной причине, которая мешает начать использовать ИИ в качестве персонального психолога, большинство опрошенных относят отсутствие эмпатии и понимания спектра человеческих эмоций, свойственные нейросетям. Кроме того, респонденты беспокоятся о сбоях и ошибках в работе ИИ-ботов, которые могут повлиять на общение в чате и появление неверных ответов. Около трети россиян считают, что искусственный интеллект не может заменить психотерапевта, а также не может назначать препараты", - отметили аналитики.
 
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