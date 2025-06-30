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Россияне стали чаще доплачивать за бизнес-зал в аэропорту - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще доплачивать за бизнес-зал в аэропорту
Россияне стали чаще доплачивать за бизнес-зал в аэропорту - 30.06.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще доплачивать за бизнес-зал в аэропорту
Россияне почти на 30% чаще стали доплачивать за бизнес-зал в аэропорту, чем годом ранее, и почти вдвое чаще - за комфортные места в самолете, также вырос спрос... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T06:47+0300
2025-06-30T06:47+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Россияне почти на 30% чаще стали доплачивать за бизнес-зал в аэропорту, чем годом ранее, и почти вдвое чаще - за комфортные места в самолете, также вырос спрос на спецпитание, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Выяснилось, что в этом году респонденты стали более расточительными в вопросах, касающихся уровня комфорта в путешествиях. Так, анкетируемые почти на 30% чаще стали доплачивать за бизнес-зал в аэропорту и почти вдвое чаще - за комфортные места в самолете. Также вырос спрос на спецпитание - его заказывают на 17% чаще, чем годом ранее", - говорится в исследовании, которое проводилось в июне среди 3 тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет. При этом предпочтения граждан разнятся в зависимости от их возрастной группы, отмечают аналитики. Например, представители поколения миллениалов (от 30 до 44 лет) стали доплачивать за комфортные места и спецпитание в среднем на 20% больше в отличие от номеров повышенного класса в отелях и бизнес-залов. В то же время люди, рожденные до 1980 года, больше всего тратят на номера повышенной категории комфорта, не считая нужным выбирать улучшенное питание и места в самолете. По данным исследования, представители поколения зумеров (от 15 до 25 лет) в этом году наоборот чаще выбирают повышение класса в самолете и такси, чем комфортные номера в отелях в отличие от представителей других возрастных групп. "Годом ранее статистика была иная, тогда анкетируемые этой возрастной группы большее внимание уделяли классу отеля, однако почти в два раза реже доплачивали за комфортные места в самолете", - добавляют аналитики. Вместе с тем почти половина россиян готова доплатить до 10 тысяч рублей за улучшение условий в поездках, еще 38% опрошенных планируют выделить на подобные услуги до 50 тысяч рублей, а 12% - до 100 тысяч рублей. При этом только 3% респондентов согласились заплатить за повышенный комфорт больше 100 тысяч рублей.
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192
40
192
40
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4.7
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40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
06:47 30.06.2025
 
Россияне стали чаще доплачивать за бизнес-зал в аэропорту

"Выберу.ру": россияне стали чаще доплачивать за бизнес-зал в аэропорту

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Россияне почти на 30% чаще стали доплачивать за бизнес-зал в аэропорту, чем годом ранее, и почти вдвое чаще - за комфортные места в самолете, также вырос спрос на спецпитание, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Выяснилось, что в этом году респонденты стали более расточительными в вопросах, касающихся уровня комфорта в путешествиях. Так, анкетируемые почти на 30% чаще стали доплачивать за бизнес-зал в аэропорту и почти вдвое чаще - за комфортные места в самолете. Также вырос спрос на спецпитание - его заказывают на 17% чаще, чем годом ранее", - говорится в исследовании, которое проводилось в июне среди 3 тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет.
При этом предпочтения граждан разнятся в зависимости от их возрастной группы, отмечают аналитики. Например, представители поколения миллениалов (от 30 до 44 лет) стали доплачивать за комфортные места и спецпитание в среднем на 20% больше в отличие от номеров повышенного класса в отелях и бизнес-залов. В то же время люди, рожденные до 1980 года, больше всего тратят на номера повышенной категории комфорта, не считая нужным выбирать улучшенное питание и места в самолете.
По данным исследования, представители поколения зумеров (от 15 до 25 лет) в этом году наоборот чаще выбирают повышение класса в самолете и такси, чем комфортные номера в отелях в отличие от представителей других возрастных групп. "Годом ранее статистика была иная, тогда анкетируемые этой возрастной группы большее внимание уделяли классу отеля, однако почти в два раза реже доплачивали за комфортные места в самолете", - добавляют аналитики.
Вместе с тем почти половина россиян готова доплатить до 10 тысяч рублей за улучшение условий в поездках, еще 38% опрошенных планируют выделить на подобные услуги до 50 тысяч рублей, а 12% - до 100 тысяч рублей. При этом только 3% респондентов согласились заплатить за повышенный комфорт больше 100 тысяч рублей.
 
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