https://1prime.ru/20250630/rossiya-859016170.html

"Авантюра провалилась". В США сделали тяжелое заявление о России

"Авантюра провалилась". В США сделали тяжелое заявление о России - 30.06.2025, ПРАЙМ

"Авантюра провалилась". В США сделали тяжелое заявление о России

Соединенные Штаты не смогли дестабилизировать обстановку внутри России с помощью Украины. Таким мнением в социальной сети Х поделился экс-советник главы... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T10:18+0300

2025-06-30T10:18+0300

2025-06-30T10:18+0300

политика

россия

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запад

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогли дестабилизировать обстановку внутри России с помощью Украины. Таким мнением в социальной сети Х поделился экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор."Авантюра Вашингтона провалилась. Россия остается нетронутой. Ее ресурсы остаются недосягаемыми для финансовой власти Запада", - написал эксперт.По словам Макгрегора, мощь России достигла небывалого масштаба, в то время как Украина столкнулась с разрушением, резюмировал он.

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россия, украина, запад