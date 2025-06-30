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"Авантюра провалилась". В США сделали тяжелое заявление о России
"Авантюра провалилась". В США сделали тяжелое заявление о России - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Авантюра провалилась". В США сделали тяжелое заявление о России
Соединенные Штаты не смогли дестабилизировать обстановку внутри России с помощью Украины. Таким мнением в социальной сети Х поделился экс-советник главы... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:18+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогли дестабилизировать обстановку внутри России с помощью Украины. Таким мнением в социальной сети Х поделился экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор."Авантюра Вашингтона провалилась. Россия остается нетронутой. Ее ресурсы остаются недосягаемыми для финансовой власти Запада", - написал эксперт.По словам Макгрегора, мощь России достигла небывалого масштаба, в то время как Украина столкнулась с разрушением, резюмировал он.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
"Авантюра провалилась". В США сделали тяжелое заявление о России
Макгрегор: США не смогли дестабилизировать ситуацию в России с помощью Украины
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты не смогли дестабилизировать обстановку внутри России с помощью Украины. Таким мнением в социальной сети Х поделился
экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Авантюра Вашингтона провалилась. Россия остается нетронутой. Ее ресурсы остаются недосягаемыми для финансовой власти Запада", - написал эксперт.
По словам Макгрегора, мощь России достигла небывалого масштаба, в то время как Украина столкнулась с разрушением, резюмировал он.
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