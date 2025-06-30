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Российский рынок акций в основную сессию остается в легком плюсе
Российский рынок акций в основную сессию остается в легком плюсе - 30.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную сессию остается в легком плюсе
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника остается в легком плюсе, следует из данных Московской биржи. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:55+0300
2025-06-30T12:55+0300
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мосбиржа
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника остается в легком плюсе, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.48 мск увеличивался на 0,19%, до 2811,55 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,15%, до 1185,58 пункта. В частности, дорожают бумаги ПИКа (+2,8%), "Позитива" (+3,3%), АФК "Система" (+2,2%). Дешевеют акции "Норникеля" (-1,4%), "Хэдхантера" (-0,9%), префы "Транснефти" (-1,4%). На рынке в понедельник сохраняется инерция к плавному росту индекса Мосбиржи, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Допускаем попытки его подъема в район 2846 пунктов, целевым же на сегодня видим диапазон 2790-2850 пунктов. Для развития роста рынку необходима либо подпитка значимыми новостями (в фокусе - геополитика и ДКП), либо улучшение ситуации на рынке нефти", - добавляет он. В понедельник акционеры ряда крупных эмитентов будут решать вопрос с дивидендами, напоминает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Наиболее интересным является собрание акционеров ВТБ (-0,55%). Скорее всего, рекомендация менеджмента выплатить 25,58 рубля на акцию будет поддержана, что приведет к росту бумаги. Последний день покупки акции для получения выплат - 10 июля, и к этой дате бумага может подрасти еще больше. Также сегодня проходит собрание акционеров Сбербанка (+0,1%)", - отметил он.
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рынок, акции, торги, евгений локтюхов, алексей антонов, мосбиржа, афк "система", норникель
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Евгений Локтюхов, Алексей Антонов, Мосбиржа, АФК "Система", Норникель
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника остается в легком плюсе, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.48 мск увеличивался на 0,19%, до 2811,55 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,15%, до 1185,58 пункта.
В частности, дорожают бумаги ПИКа (+2,8%), "Позитива" (+3,3%), АФК "Система" (+2,2%). Дешевеют акции "Норникеля" (-1,4%), "Хэдхантера" (-0,9%), префы "Транснефти" (-1,4%).
На рынке в понедельник сохраняется инерция к плавному росту индекса Мосбиржи, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Допускаем попытки его подъема в район 2846 пунктов, целевым же на сегодня видим диапазон 2790-2850 пунктов. Для развития роста рынку необходима либо подпитка значимыми новостями (в фокусе - геополитика и ДКП), либо улучшение ситуации на рынке нефти", - добавляет он.
В понедельник акционеры ряда крупных эмитентов будут решать вопрос с дивидендами, напоминает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Наиболее интересным является собрание акционеров ВТБ (-0,55%). Скорее всего, рекомендация менеджмента выплатить 25,58 рубля на акцию будет поддержана, что приведет к росту бумаги. Последний день покупки акции для получения выплат - 10 июля, и к этой дате бумага может подрасти еще больше. Также сегодня проходит собрание акционеров Сбербанка (+0,1%)", - отметил он.
Российский рынок акций в начале утренней сессии прибавляет 0,36%