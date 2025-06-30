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Российский рынок акций демонстрирует заметный рост в начале недели

Российский рынок акций демонстрирует заметный рост в начале недели - 30.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует заметный рост в начале недели

Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале недели, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T16:32+0300

2025-06-30T16:32+0300

2025-06-30T16:32+0300

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"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале недели, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.20 мск рос на 1,25% - до 2 841,4 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,3% - до 66,6 доллара за баррель. "Российский рынок акций, как и в пятницу, поначалу совершал разнонаправленные движения, увеличивая их амплитуду. На старте основной сессии индекс Мосбиржи в очередной раз обновил трехнедельную вершину, но вскоре сдал позиции и переписал дневной минимум. Однако затем наши фондовые индикаторы устремились вверх, обновив сегодняшний максимум", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Восходящей динамике российских акций продолжает способствовать фактор геополитики, отметил эксперт. "Рынок в плюсе, в лидерах роста можно выделить компании, чувствительные к снижению ставки ЦБ, как "Система", металлурги, застройщики. С другой стороны, в отстающих нефтяники – цены на нефть вернулись обратно к уровню до начала ирано-израильского конфликта", - добавляет Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Акции "Мечела" (+4,79%) дорожают благодаря собственному сообщению о получении господдержки в виде рассрочки уплаты налогов, сборов, страховых платежей на сумму более 13 миллиардов рублей на три ближайшие года", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также в лидерах роста акции "ПИКа" (+5,65%), "Самолета" (+4,47%), "АФК Система" (+3,97%), "Эн+ Груп" (+3,75%). Сильно дешевеют акции ОГК-2 (-0,82%), префы "Транснефти" (-0,73%), обыкновенные акции ВТБ (-0,52%), "Фосагро" (-0,45%), "Мосэнерго" (-0,34%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи еще в пятницу преодолел сильное сопротивление 2807 пунктов. Следующим техническим препятствием может выступить полуторамесячная вершина 2910 пунктов. Движение к ней может продолжиться, если новостной фон, связанный с геополитической ситуацией, касающейся России, не ухудшится. Возможное возобновление активного снижения нефтяных цен, особенно, если оно будет сопровождаться укреплением рубля, тоже способно помешать росту нашего рынка", - отметил Бабин. Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне – 2750-2850 пунктов.

https://1prime.ru/20250630/rynok--859023714.html

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рынок, торги, индексы, дмитрий бабин, владимир чернов, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал