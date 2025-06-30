https://1prime.ru/20250630/rynok--859035284.html
Российский рынок акций демонстрирует заметный рост в начале недели
Российский рынок акций демонстрирует заметный рост в начале недели - 30.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует заметный рост в начале недели
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале недели, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T16:32+0300
2025-06-30T16:32+0300
2025-06-30T16:32+0300
экономика
рынок
торги
индексы
дмитрий бабин
владимир чернов
мосбиржа
"бкс мир инвестиций"
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале недели, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.20 мск рос на 1,25% - до 2 841,4 пункта. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,3% - до 66,6 доллара за баррель. "Российский рынок акций, как и в пятницу, поначалу совершал разнонаправленные движения, увеличивая их амплитуду. На старте основной сессии индекс Мосбиржи в очередной раз обновил трехнедельную вершину, но вскоре сдал позиции и переписал дневной минимум. Однако затем наши фондовые индикаторы устремились вверх, обновив сегодняшний максимум", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Восходящей динамике российских акций продолжает способствовать фактор геополитики, отметил эксперт. "Рынок в плюсе, в лидерах роста можно выделить компании, чувствительные к снижению ставки ЦБ, как "Система", металлурги, застройщики. С другой стороны, в отстающих нефтяники – цены на нефть вернулись обратно к уровню до начала ирано-израильского конфликта", - добавляет Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Акции "Мечела" (+4,79%) дорожают благодаря собственному сообщению о получении господдержки в виде рассрочки уплаты налогов, сборов, страховых платежей на сумму более 13 миллиардов рублей на три ближайшие года", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также в лидерах роста акции "ПИКа" (+5,65%), "Самолета" (+4,47%), "АФК Система" (+3,97%), "Эн+ Груп" (+3,75%). Сильно дешевеют акции ОГК-2 (-0,82%), префы "Транснефти" (-0,73%), обыкновенные акции ВТБ (-0,52%), "Фосагро" (-0,45%), "Мосэнерго" (-0,34%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи еще в пятницу преодолел сильное сопротивление 2807 пунктов. Следующим техническим препятствием может выступить полуторамесячная вершина 2910 пунктов. Движение к ней может продолжиться, если новостной фон, связанный с геополитической ситуацией, касающейся России, не ухудшится. Возможное возобновление активного снижения нефтяных цен, особенно, если оно будет сопровождаться укреплением рубля, тоже способно помешать росту нашего рынка", - отметил Бабин. Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне – 2750-2850 пунктов.
https://1prime.ru/20250630/rynok--859023714.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, дмитрий бабин, владимир чернов, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Дмитрий Бабин, Владимир Чернов, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", УК Альфа-Капитал
Российский рынок акций демонстрирует заметный рост в начале недели
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале недели
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале недели, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 16.20 мск рос на 1,25% - до 2 841,4 пункта.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,3% - до 66,6 доллара за баррель.
"Российский рынок акций, как и в пятницу, поначалу совершал разнонаправленные движения, увеличивая их амплитуду. На старте основной сессии индекс Мосбиржи в очередной раз обновил трехнедельную вершину, но вскоре сдал позиции и переписал дневной минимум. Однако затем наши фондовые индикаторы устремились вверх, обновив сегодняшний максимум", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Восходящей динамике российских акций продолжает способствовать фактор геополитики, отметил эксперт.
"Рынок в плюсе, в лидерах роста можно выделить компании, чувствительные к снижению ставки ЦБ, как "Система", металлурги, застройщики. С другой стороны, в отстающих нефтяники – цены на нефть вернулись обратно к уровню до начала ирано-израильского конфликта", - добавляет Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
"Акции "Мечела" (+4,79%) дорожают благодаря собственному сообщению о получении господдержки в виде рассрочки уплаты налогов, сборов, страховых платежей на сумму более 13 миллиардов рублей на три ближайшие года", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Также в лидерах роста акции "ПИКа" (+5,65%), "Самолета" (+4,47%), "АФК Система" (+3,97%), "Эн+ Груп" (+3,75%).
Сильно дешевеют акции ОГК-2 (-0,82%), префы "Транснефти" (-0,73%), обыкновенные акции ВТБ (-0,52%), "Фосагро" (-0,45%), "Мосэнерго" (-0,34%).
"Индекс Мосбиржи еще в пятницу преодолел сильное сопротивление 2807 пунктов. Следующим техническим препятствием может выступить полуторамесячная вершина 2910 пунктов. Движение к ней может продолжиться, если новостной фон, связанный с геополитической ситуацией, касающейся России, не ухудшится. Возможное возобновление активного снижения нефтяных цен, особенно, если оно будет сопровождаться укреплением рубля, тоже способно помешать росту нашего рынка", - отметил Бабин.
Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне – 2750-2850 пунктов.
Российский рынок акций в основную сессию остается в легком плюсе