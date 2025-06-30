https://1prime.ru/20250630/rzhd-859033472.html
РЖД увеличили грузоперевозки через погранпереходы с Китаем
РЖД увеличили грузоперевозки через погранпереходы с Китаем - 30.06.2025, ПРАЙМ
РЖД увеличили грузоперевозки через погранпереходы с Китаем
РЖД в январе-мае 2025 года увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 16,9... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T15:42+0300
2025-06-30T15:42+0300
2025-06-30T15:43+0300
экономика
бизнес
россия
китай
москва
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/61/835716187_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c8bc475be5f20525e21bfb2451638d01.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. РЖД в январе-мае 2025 года увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 16,9 миллиона тонн, сообщила компания. "Через погранпереходы с Китаем в январе-мае перевезли 16,9 миллиона тонн грузов в экспортно-импортном сообщении. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении РЖД. На экспорт по сети РЖД отправлено 15,9 миллиона тонн грузов (+1,9%), в том числе через Забайкальск (РФ) – Маньчжурия (КНР) – 8,6 миллиона тонн (+1,2%), Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) – 3,7 миллиона тонн (+9,7%), Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) – 2,5 миллиона тонн (+14,3%), Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) – 980 тысяч тонн (-35,2%). "Существенный объем экспортных перевозок (36,2%) традиционно приходится на каменный уголь. За пять месяцев через погранпереходы с КНР отправили 7 миллионов тонн твердого топлива", - отмечается в сообщении. Рост показали: железная руда – 3,6 миллиона тонн (+22,1%), бумага – 1,6 миллиона тонн (+21,4%), удобрения – 978 тысяч тонн (рост в 2,2 раза), химикаты – 574 тысячи тонн (+21,5%), цветные металлы – 515 тысяч тонн (рост в 1,8 раза), нефтяные грузы – 417 тысяч тонн (рост в 1,4 раза).
https://1prime.ru/20250625/rzhd-858895170.html
китай
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/61/835716187_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_ec202e193c6ca95d35645b150072e00f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, москва, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, РЖД
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. РЖД в январе-мае 2025 года увеличили перевозки грузов через погранпереходы с Китаем на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 16,9 миллиона тонн, сообщила компания.
"Через погранпереходы с Китаем в январе-мае перевезли 16,9 миллиона тонн грузов в экспортно-импортном сообщении. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении РЖД.
На экспорт по сети РЖД отправлено 15,9 миллиона тонн грузов (+1,9%), в том числе через Забайкальск (РФ) – Маньчжурия (КНР) – 8,6 миллиона тонн (+1,2%), Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) – 3,7 миллиона тонн (+9,7%), Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) – 2,5 миллиона тонн (+14,3%), Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) – 980 тысяч тонн (-35,2%).
"Существенный объем экспортных перевозок (36,2%) традиционно приходится на каменный уголь. За пять месяцев через погранпереходы с КНР отправили 7 миллионов тонн твердого топлива", - отмечается в сообщении.
Рост показали: железная руда – 3,6 миллиона тонн (+22,1%), бумага – 1,6 миллиона тонн (+21,4%), удобрения – 978 тысяч тонн (рост в 2,2 раза), химикаты – 574 тысячи тонн (+21,5%), цветные металлы – 515 тысяч тонн (рост в 1,8 раза), нефтяные грузы – 417 тысяч тонн (рост в 1,4 раза).
Погрузка удобрений на сети РЖД выросла на пять процентов