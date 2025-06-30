https://1prime.ru/20250630/sanktsii-859013289.html
СМИ узнали, когда утвердят новый пакет санкций ЕС против России
СМИ узнали, когда утвердят новый пакет санкций ЕС против России - 30.06.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда утвердят новый пакет санкций ЕС против России
Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, скорее всего, будет окончательно утвержден уже при председательстве в Совете ЕС Дании, которое начнется 1 июля, Словакия... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T09:06+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, скорее всего, будет окончательно утвержден уже при председательстве в Совете ЕС Дании, которое начнется 1 июля, Словакия добивается от Брюсселя ряда уступок, пишет газета Politico. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, если республика откажется от российского газа с января 2028 года, то "Газпром" может подать иск на 20 миллиардов евро. Фицо подтвердил, что, пока все эти вопросы не будут решены, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ. "Пакет (санкций - ред.) вряд ли будет принят при польском председательстве и должен быть окончательно утвержден датчанами, которые примут эстафету во вторник", - говорится в публикации. Отмечается, что принятию новых санкций противятся Венгрия и Словакия. Братислава на прошлой неделе дала понять другим странами ЕС, что не одобрит сделку в ее нынешнем виде и ожидает визита от Еврокомиссии (ЕК) 3 июля для обсуждения деталей соглашения. По данным издания, Словакия хочет получить от Брюсселя ряд уступок, а именно гарантий того, что ее компании не засудят за нарушение условий контрактов с российскими фирмами, возмещения транзитных сборов, а также одобрения ЕК плана по санкциям только при его полной поддержке со стороны Братиславы.
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газ, словакия, брюссель, роберт фицо, ес, ек, politico
Экономика, Газ, СЛОВАКИЯ, Брюссель, Роберт Фицо, ЕС, ЕК, Politico
СМИ узнали, когда утвердят новый пакет санкций ЕС против России
Politico: санкции ЕС против России вряд ли утвердят, Словакия добивается уступок
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, скорее всего, будет окончательно утвержден уже при председательстве в Совете ЕС Дании, которое начнется 1 июля, Словакия добивается от Брюсселя ряда уступок, пишет газета Politico.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что, если республика откажется от российского газа с января 2028 года, то "Газпром" может подать иск на 20 миллиардов евро. Фицо подтвердил, что, пока все эти вопросы не будут решены, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ.
"Пакет (санкций - ред.) вряд ли будет принят при польском председательстве и должен быть окончательно утвержден датчанами, которые примут эстафету во вторник", - говорится в публикации.
Отмечается, что принятию новых санкций противятся Венгрия и Словакия. Братислава на прошлой неделе дала понять другим странами ЕС, что не одобрит сделку в ее нынешнем виде и ожидает визита от Еврокомиссии (ЕК) 3 июля для обсуждения деталей соглашения.
По данным издания, Словакия хочет получить от Брюсселя ряд уступок, а именно гарантий того, что ее компании не засудят за нарушение условий контрактов с российскими фирмами, возмещения транзитных сборов, а также одобрения ЕК плана по санкциям только при его полной поддержке со стороны Братиславы.
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