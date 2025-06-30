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В Сербии предложили подключиться к российской платежной системе "Мир"

В Сербии предложили подключиться к российской платежной системе "Мир" - 30.06.2025, ПРАЙМ

В Сербии предложили подключиться к российской платежной системе "Мир"

Подключение к российской платежной системе "Мир" было бы полезно Сербии, но все зависит от политической воли властей страны и технического решения, заявил РИА... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T16:31+0300

2025-06-30T16:31+0300

2025-06-30T16:31+0300

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БЕЛГРАД, 30 июн – ПРАЙМ. Подключение к российской платежной системе "Мир" было бы полезно Сербии, но все зависит от политической воли властей страны и технического решения, заявил РИА Новости генеральный секретарь "Объединения банков Сербии" Владимир Васич. Премьер Сербии Джуро Мацут заявил ранее в интервью "Известиям", что официальный Белград должен рассмотреть использование платежной системы "Мир", но конечное решение остается за финансовыми институтами. "Это государство могло бы решить. Возможно, система сербской карты DinaCard могла бы быть использована для применения карты "Мир" в Сербии, чтобы не было привязки к иностранным банкам. Одно дело – снятие наличных средств с карты в сербских банкоматах, другое – оплата ей как частью платежной системы. Требуется политическая воля, нахождение технического решения. Это зависит от Народного банка (нацбанк) и премьера и правительства Сербии", - отметил банкир. Васич предположил, что сербская система DinaCard для оплаты в динарах, переговоры об использовании которой успешно ведутся в нескольких западных странах, могла бы использоваться сербами в России. По его словам, вопросы, связанные с нахождением под санкциями Запада выпускающих карты "Мир" российских банков, также могут быть решены на государственном уровне в Сербии. "Мы на сербском рынке заинтересованы в том, чтобы принимать как можно больше разных иностранных банковских карт. Чтобы люди могли использовать их для оплаты отелей, ресторанов, аренды автомобилей здесь, что помогает нашей экономике. Как банкир с опытом работы более 20 лет, думаю, что это был бы полезный шаг нашего государства. У нас – сбалансированная политика, которая следует экономике, и вижу стремление к тому, чтобы банковские карты КНР использовались в Сербии, что является дополнительным стимулом для применения здесь и карты "Мир", - сказал генсек профобъединения сербских банков. Осенью прошлого года в государственных и коммерческих банках Сербии перестали работать банковские карты Union Pay Газпромбанка, которые с 21 ноября 2024 года были отключены от платежной системы Union Pay после введения минфином США санкций.

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финансы, банки, россия, сербия, белград, запад, газпромбанк, минфин сша