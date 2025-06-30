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Юрист предупредил о штрафе за работу на дому - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Юрист предупредил о штрафе за работу на дому
Юрист предупредил о штрафе за работу на дому - 30.06.2025, ПРАЙМ
Юрист предупредил о штрафе за работу на дому
Закон разрешает заниматься предпринимательской деятельностью в квартире, но при соблюдении ряда условий. В противном случае можно получить штраф. Когда за... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T03:03+0300
2025-06-30T03:03+0300
бизнес
недвижимость
общество
иван соловьев
роспотребнадзор
удаленная работа
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Закон разрешает заниматься предпринимательской деятельностью в квартире, но при соблюдении ряда условий. В противном случае можно получить штраф. Когда за бизнес в квартире могут наказать, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Согласно статье 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилое помещение предназначено для проживания граждан. Вместе с тем, его можно использовать для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение, отмечает юрист.Во-первых, бизнес не должен мешать соседям - создавать для них неудобства, лишать возможности отдыхать, увеличивать нагрузку на сети электро- и водоснабжения. Необходимо соблюдать режим тишины и запрет на захламление мест общего пользования.Во-вторых, предприниматель обязан соблюдать нормы санитарно-гигиенического, эпидемиологического, экологического и противопожарного законодательства.Статья 17 Жилищного кодекса запрещает размещать в жилых помещениях промышленные производства, гостиницы, а также осуществлять миссионерскую деятельность.Кроме того, жильцы обязаны соблюдать еще один важный нормативный правовой акт - Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 мая 2021 г. № 292/пр.Таким образом, в квартире запрещено оборудовать офис, склад, продуктовый магазин, кафе, гостиницу, медицинский кабинет, а также любое производство."Разрешены разные виды интеллектуальной и творческой работы - репетиторство, коучинг, консультирование, работа в онлайн сфере, отдельные виды народных промыслов, не требующие применения лакокрасочных работ и повышенного шума. Есть случаи, когда при соблюдении целого ряда законодательных актов и условий в квартирах открывались частные детские сады", - указал эксперт.За использование жилых помещений не по назначению в соответствии со статьей 7.21 КоАП РФ может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на граждан от 1 до 1,5 тысячи рублей; на должностных лиц - от 2 до 3 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.Возможны и другие штрафы. В частности, за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий согласно статье 6.3. КоАП может быть вынесено предупреждение или штраф на граждан от 100 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 до 1 тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 500 до 1 тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ) влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 40 до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 400 тысяч рублей. Кроме того, по региональным актам возможно привлечение к ответственности за нарушение режима тишины.Как пояснил Соловьев, если жильцам мешает бизнес соседей, в первую очередь стоит прийти в помещение и попросить прекратить деятельность. Следующей инстанцией могут стать УК или ТСЖ, а затем жилищная инспекция, Роспотребнадзор, Прокуратура и в завершении - суд. Именно он может вынести решение о запрете не предусмотренной законом деятельности в жилом помещении.
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бизнес, недвижимость, общество , иван соловьев, роспотребнадзор, удаленная работа
Бизнес, Недвижимость, Общество , Иван Соловьев, Роспотребнадзор, удаленная работа
03:03 30.06.2025
 
Юрист предупредил о штрафе за работу на дому

Юрист Соловьев: в ряде случаев за работу на дому могут оштрафовать

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк" Удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса
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© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Закон разрешает заниматься предпринимательской деятельностью в квартире, но при соблюдении ряда условий. В противном случае можно получить штраф. Когда за бизнес в квартире могут наказать, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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Согласно статье 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилое помещение предназначено для проживания граждан. Вместе с тем, его можно использовать для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение, отмечает юрист.
Во-первых, бизнес не должен мешать соседям - создавать для них неудобства, лишать возможности отдыхать, увеличивать нагрузку на сети электро- и водоснабжения. Необходимо соблюдать режим тишины и запрет на захламление мест общего пользования.
Во-вторых, предприниматель обязан соблюдать нормы санитарно-гигиенического, эпидемиологического, экологического и противопожарного законодательства.
Статья 17 Жилищного кодекса запрещает размещать в жилых помещениях промышленные производства, гостиницы, а также осуществлять миссионерскую деятельность.
Кроме того, жильцы обязаны соблюдать еще один важный нормативный правовой акт - Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 мая 2021 г. № 292/пр.
Таким образом, в квартире запрещено оборудовать офис, склад, продуктовый магазин, кафе, гостиницу, медицинский кабинет, а также любое производство.
"Разрешены разные виды интеллектуальной и творческой работы - репетиторство, коучинг, консультирование, работа в онлайн сфере, отдельные виды народных промыслов, не требующие применения лакокрасочных работ и повышенного шума. Есть случаи, когда при соблюдении целого ряда законодательных актов и условий в квартирах открывались частные детские сады", - указал эксперт.
За использование жилых помещений не по назначению в соответствии со статьей 7.21 КоАП РФ может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на граждан от 1 до 1,5 тысячи рублей; на должностных лиц - от 2 до 3 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.
Возможны и другие штрафы. В частности, за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий согласно статье 6.3. КоАП может быть вынесено предупреждение или штраф на граждан от 100 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 до 1 тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 500 до 1 тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ) влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 40 до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 400 тысяч рублей. Кроме того, по региональным актам возможно привлечение к ответственности за нарушение режима тишины.
Как пояснил Соловьев, если жильцам мешает бизнес соседей, в первую очередь стоит прийти в помещение и попросить прекратить деятельность. Следующей инстанцией могут стать УК или ТСЖ, а затем жилищная инспекция, Роспотребнадзор, Прокуратура и в завершении - суд. Именно он может вынести решение о запрете не предусмотренной законом деятельности в жилом помещении.
 
БизнесНедвижимостьОбществоИван СоловьевРоспотребнадзорудаленная работа
 
 
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