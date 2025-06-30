https://1prime.ru/20250630/shtraf-858932771.html

Юрист предупредил о штрафе за работу на дому

Юрист предупредил о штрафе за работу на дому - 30.06.2025, ПРАЙМ

Юрист предупредил о штрафе за работу на дому

Закон разрешает заниматься предпринимательской деятельностью в квартире, но при соблюдении ряда условий. В противном случае можно получить штраф. Когда за... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T03:03+0300

2025-06-30T03:03+0300

2025-06-30T03:03+0300

бизнес

недвижимость

общество

иван соловьев

роспотребнадзор

удаленная работа

https://cdnn.1prime.ru/img/83224/20/832242001_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_2d639313b080b87dfe40d44494665959.jpg

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Закон разрешает заниматься предпринимательской деятельностью в квартире, но при соблюдении ряда условий. В противном случае можно получить штраф. Когда за бизнес в квартире могут наказать, агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Согласно статье 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилое помещение предназначено для проживания граждан. Вместе с тем, его можно использовать для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение, отмечает юрист.Во-первых, бизнес не должен мешать соседям - создавать для них неудобства, лишать возможности отдыхать, увеличивать нагрузку на сети электро- и водоснабжения. Необходимо соблюдать режим тишины и запрет на захламление мест общего пользования.Во-вторых, предприниматель обязан соблюдать нормы санитарно-гигиенического, эпидемиологического, экологического и противопожарного законодательства.Статья 17 Жилищного кодекса запрещает размещать в жилых помещениях промышленные производства, гостиницы, а также осуществлять миссионерскую деятельность.Кроме того, жильцы обязаны соблюдать еще один важный нормативный правовой акт - Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 мая 2021 г. № 292/пр.Таким образом, в квартире запрещено оборудовать офис, склад, продуктовый магазин, кафе, гостиницу, медицинский кабинет, а также любое производство."Разрешены разные виды интеллектуальной и творческой работы - репетиторство, коучинг, консультирование, работа в онлайн сфере, отдельные виды народных промыслов, не требующие применения лакокрасочных работ и повышенного шума. Есть случаи, когда при соблюдении целого ряда законодательных актов и условий в квартирах открывались частные детские сады", - указал эксперт.За использование жилых помещений не по назначению в соответствии со статьей 7.21 КоАП РФ может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на граждан от 1 до 1,5 тысячи рублей; на должностных лиц - от 2 до 3 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.Возможны и другие штрафы. В частности, за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий согласно статье 6.3. КоАП может быть вынесено предупреждение или штраф на граждан от 100 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 до 1 тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 500 до 1 тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ) влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 40 до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 400 тысяч рублей. Кроме того, по региональным актам возможно привлечение к ответственности за нарушение режима тишины.Как пояснил Соловьев, если жильцам мешает бизнес соседей, в первую очередь стоит прийти в помещение и попросить прекратить деятельность. Следующей инстанцией могут стать УК или ТСЖ, а затем жилищная инспекция, Роспотребнадзор, Прокуратура и в завершении - суд. Именно он может вынести решение о запрете не предусмотренной законом деятельности в жилом помещении.

https://1prime.ru/20250116/internet-854222612.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, общество , иван соловьев, роспотребнадзор, удаленная работа