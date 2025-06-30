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Оптовые цены на электроэнергию в Сибири за неделю выросли на 22,3%

Оптовые цены на электроэнергию в Сибири за неделю выросли на 22,3% - 30.06.2025, ПРАЙМ

Оптовые цены на электроэнергию в Сибири за неделю выросли на 22,3%

Оптовые цены на электроэнергию в ценовой зоне Сибири за неделю с 21 по 27 июня выросли на 22,3%, сообщает НП "Совет рынка". | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T16:43+0300

2025-06-30T16:43+0300

2025-06-30T16:43+0300

энергетика

россия

"совет рынка"

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Оптовые цены на электроэнергию в ценовой зоне Сибири за неделю с 21 по 27 июня выросли на 22,3%, сообщает НП "Совет рынка". "Индекс РСВ (рынка на сутки вперед - ред.) во второй ценовой зоне (Сибирь) сформировался на уровне 2 036 рубля за МВт.ч, что на 22,3% выше значения за аналогичный период предшествующей недели", - говорится в материалах. В первой ценовой зоне (Европейская часть и Урал) аналогичные цены снизились на 2,6% - до 1761,7 рубля за МВт.ч, а во второй (Восток) снизились на 1,7%, до 3181,5 рубля. Плановое потребление на РСВ за неделю составило 18,68 миллиона МВт.ч. Общая задолженность на оптовом рынке на 14 июня составила 63,532 миллиарда рублей, также уточнили в ассоциации.

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россия, "совет рынка"