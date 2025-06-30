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Трамп снял санкции с Сирии
Трамп снял санкции с Сирии - 30.06.2025, ПРАЙМ
Трамп снял санкции с Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ об отмене санкционного режима против Сирии с 1 июля и поручил госсекретарю Марко Рубио пересмотреть... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T23:22+0300
2025-06-30T23:22+0300
2025-06-30T23:22+0300
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ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ об отмене санкционного режима против Сирии с 1 июля и поручил госсекретарю Марко Рубио пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма, следует из заявления Белого дома. "Президент Трамп только что подписал указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии для поддержки пути страны к стабильности и миру. Указ снимает санкции с Сирии, сохраняя санкции в отношении (бывшего президента Сирии - ред.) Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с деятельностью по созданию химического оружия", - говорится в заявлении. В опубликованном Белым домом указе при этом отмечается, что госдепартаменту США нужно не только пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма, но и "изучить возможности в ООН по смягчению санкций" в поддержку стабильности и мира в Сирии.
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Мировая экономика, Общество , СИРИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Марко Рубио, Башар Асад, ООН
Трамп снял санкции с Сирии
Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии с 1 июля
ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ об отмене санкционного режима против Сирии с 1 июля и поручил госсекретарю Марко Рубио пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма, следует из заявления Белого дома.
"Президент Трамп только что подписал указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии для поддержки пути страны к стабильности и миру. Указ снимает санкции с Сирии, сохраняя санкции в отношении (бывшего президента Сирии - ред.) Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с деятельностью по созданию химического оружия", - говорится в заявлении.
В опубликованном Белым домом указе при этом отмечается, что госдепартаменту США нужно не только пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма, но и "изучить возможности в ООН по смягчению санкций" в поддержку стабильности и мира в Сирии.
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