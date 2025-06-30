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"Историческая ошибка". NYT раскрыла главную проблему перевооружения Европы
"Историческая ошибка". NYT раскрыла главную проблему перевооружения Европы - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Историческая ошибка". NYT раскрыла главную проблему перевооружения Европы
Стремительное перевооружение ЕС может оказаться исторической ошибкой, учитывая проблемы с финансированием и координацией между государствами-членами. Такую... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:53+0300
2025-06-30T10:53+0300
2025-06-30T10:53+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стремительное перевооружение ЕС может оказаться исторической ошибкой, учитывая проблемы с финансированием и координацией между государствами-членами. Такую точку зрения высказал автор статьи в газете New York Times.Автор отметил, что стремление Европы к военизации вряд ли будет успешным на фоне существующих проблем с "эффективностью и масштабом" этой инициативы. По его мнению, увеличение военных расходов странами ЕС может негативно сказаться на "ограниченных бюджетах", отнимая средства у социальных программ и инфраструктурных проектов."Фокус на обороне в ущерб всему остальному рискует повести Европейский союз не вперед, а назад. Стремительное перевооружение может стать исторической ошибкой, а не большим прорывом", - сказано в публикации. В статье также поднимаются дополнительные проблемы, с которыми может столкнуться ЕС при попытках перевооружения. В частности, автор упоминает "типично европейскую проблему координации". Он отмечает, что расходы на перевооружение будут расти из-за децентрализованного принятия решений, когда страны конкурируют друг с другом за контракты.New York Times указывает, что текущий подход ЕС к военным расходам можно охарактеризовать как экономическую политику "военного кейнсианства", при которой правительства должны увеличивать военные расходы для стимулирования экономического роста. Однако автор считает, что при таком курсе Европа не только не достигнет желаемой политики, но и не сможет выработать стратегию обороны, способную сделать ее "суперсилой".В заключение газета подводит итог, что вместо этого Европа рискует получить "скудное экономическое восстановление без долгосрочных перспектив роста" и чрезмерные выплаты в оборонный сектор, которые не позволят ей соперничать с другими странами.Ранее на саммите НАТО в Гааге союзники согласовали, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал саммит как "большой успех", поскольку все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.
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мировая экономика, европа, гаага, дональд трамп, ес, new york times, нато
Вооружения, Мировая экономика, ЕВРОПА, Гаага, Дональд Трамп, ЕС, New York Times, НАТО
"Историческая ошибка". NYT раскрыла главную проблему перевооружения Европы
NYT: перевооружение ЕС может стать для него исторической ошибкой
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Стремительное перевооружение ЕС может оказаться исторической ошибкой, учитывая проблемы с финансированием и координацией между государствами-членами. Такую точку зрения высказал автор статьи в газете New York Times.
Автор отметил, что стремление Европы к военизации вряд ли будет успешным на фоне существующих проблем с "эффективностью и масштабом" этой инициативы. По его мнению, увеличение военных расходов странами ЕС может негативно сказаться на "ограниченных бюджетах", отнимая средства у социальных программ и инфраструктурных проектов.
"Фокус на обороне в ущерб всему остальному рискует повести Европейский союз не вперед, а назад. Стремительное перевооружение может стать исторической ошибкой, а не большим прорывом", - сказано в публикации.
В статье также поднимаются дополнительные проблемы, с которыми может столкнуться ЕС при попытках перевооружения. В частности, автор упоминает "типично европейскую проблему координации". Он отмечает, что расходы на перевооружение будут расти из-за децентрализованного принятия решений, когда страны конкурируют друг с другом за контракты.
New York Times указывает, что текущий подход ЕС к военным расходам можно охарактеризовать как экономическую политику "военного кейнсианства", при которой правительства должны увеличивать военные расходы для стимулирования экономического роста. Однако автор считает, что при таком курсе Европа не только не достигнет желаемой политики, но и не сможет выработать стратегию обороны, способную сделать ее "суперсилой".
В заключение газета подводит итог, что вместо этого Европа рискует получить "скудное экономическое восстановление без долгосрочных перспектив роста" и чрезмерные выплаты в оборонный сектор, которые не позволят ей соперничать с другими странами.
Ранее на саммите НАТО в Гааге союзники согласовали, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал саммит как "большой успех", поскольку все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.
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