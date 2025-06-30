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"Достигнут предела". На Западе сделали жуткое признание о ВСУ - 30.06.2025, ПРАЙМ
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"Достигнут предела". На Западе сделали жуткое признание о ВСУ
"Достигнут предела". На Западе сделали жуткое признание о ВСУ - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Достигнут предела". На Западе сделали жуткое признание о ВСУ
ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода, на фоне этого Киев на закрытых встречах с лидерами стран Запада все чаще обсуждает прекращение огня, пишет... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T15:53+0300
2025-06-30T15:53+0300
политика
украина
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода, на фоне этого Киев на закрытых встречах с лидерами стран Запада все чаще обсуждает прекращение огня, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман."Украина может достичь предела в течение шести месяцев, если не получит новой значительной военной помощи", - написал Рахман.По его данным, некоторые лидеры стран-членов НАТО опасаются, что ситуация на фронте может серьезно ухудшиться для Украины к осени.Как отмечает журналист, меняются и настроения внутри украинских властей: они стали чаще и "с большей настойчивостью" говорить о необходимости добиться прекращения огня на закрытых встречах с представителями Запада.
https://1prime.ru/20250630/frantsiya-859028170.html
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украина, запад, всу, нато
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ, НАТО
15:53 30.06.2025
 
"Достигнут предела". На Западе сделали жуткое признание о ВСУ

FT: ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода, на фоне этого Киев на закрытых встречах с лидерами стран Запада все чаще обсуждает прекращение огня, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.
"Украина может достичь предела в течение шести месяцев, если не получит новой значительной военной помощи", - написал Рахман.
По его данным, некоторые лидеры стран-членов НАТО опасаются, что ситуация на фронте может серьезно ухудшиться для Украины к осени.
Как отмечает журналист, меняются и настроения внутри украинских властей: они стали чаще и "с большей настойчивостью" говорить о необходимости добиться прекращения огня на закрытых встречах с представителями Запада.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
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14:36
 
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