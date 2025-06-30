https://1prime.ru/20250630/smi-859033641.html

"Достигнут предела". На Западе сделали жуткое признание о ВСУ

"Достигнут предела". На Западе сделали жуткое признание о ВСУ - 30.06.2025, ПРАЙМ

"Достигнут предела". На Западе сделали жуткое признание о ВСУ

ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода, на фоне этого Киев на закрытых встречах с лидерами стран Запада все чаще обсуждает прекращение огня, пишет... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T15:53+0300

2025-06-30T15:53+0300

2025-06-30T15:53+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода, на фоне этого Киев на закрытых встречах с лидерами стран Запада все чаще обсуждает прекращение огня, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман."Украина может достичь предела в течение шести месяцев, если не получит новой значительной военной помощи", - написал Рахман.По его данным, некоторые лидеры стран-членов НАТО опасаются, что ситуация на фронте может серьезно ухудшиться для Украины к осени.Как отмечает журналист, меняются и настроения внутри украинских властей: они стали чаще и "с большей настойчивостью" говорить о необходимости добиться прекращения огня на закрытых встречах с представителями Запада.

https://1prime.ru/20250630/frantsiya-859028170.html

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украина, запад, всу, нато