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"Достигнут предела". На Западе сделали жуткое признание о ВСУ
"Достигнут предела". На Западе сделали жуткое признание о ВСУ - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Достигнут предела". На Западе сделали жуткое признание о ВСУ
ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода, на фоне этого Киев на закрытых встречах с лидерами стран Запада все чаще обсуждает прекращение огня, пишет... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T15:53+0300
2025-06-30T15:53+0300
2025-06-30T15:53+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода, на фоне этого Киев на закрытых встречах с лидерами стран Запада все чаще обсуждает прекращение огня, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман."Украина может достичь предела в течение шести месяцев, если не получит новой значительной военной помощи", - написал Рахман.По его данным, некоторые лидеры стран-членов НАТО опасаются, что ситуация на фронте может серьезно ухудшиться для Украины к осени.Как отмечает журналист, меняются и настроения внутри украинских властей: они стали чаще и "с большей настойчивостью" говорить о необходимости добиться прекращения огня на закрытых встречах с представителями Запада.
https://1prime.ru/20250630/frantsiya-859028170.html
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Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ, НАТО
"Достигнут предела". На Западе сделали жуткое признание о ВСУ
FT: ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. ВСУ могут истощить свои силы в течение полугода, на фоне этого Киев на закрытых встречах с лидерами стран Запада все чаще обсуждает прекращение огня, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.
"Украина может достичь предела в течение шести месяцев, если не получит новой значительной военной помощи", - написал Рахман.
По его данным, некоторые лидеры стран-членов НАТО опасаются, что ситуация на фронте может серьезно ухудшиться для Украины к осени.
Как отмечает журналист, меняются и настроения внутри украинских властей: они стали чаще и "с большей настойчивостью" говорить о необходимости добиться прекращения огня на закрытых встречах с представителями Запада.
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