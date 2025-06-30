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Глава МИД Германии прибыл в Киев - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Германии прибыл в Киев
Глава МИД Германии прибыл в Киев - 30.06.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Германии прибыл в Киев
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев, это его первый официальный визит после вступления в должность, сообщат немецкий журнал Spiegel. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T08:25+0300
2025-06-30T08:25+0300
политика
украина
киев
москва
йоханн вадефуль
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев, это его первый официальный визит после вступления в должность, сообщат немецкий журнал Spiegel. "В понедельник министр иностранных дел Йоханн Вадефуль прибыл на Украину с первым официальным визитом. О поездке не сообщалось заранее из соображений безопасности", - говорится в публикации. Вадефуль также выложил пост в соцсети Х, в котором заявил, что находится на Украине. В видеозаписи, прикрепленной к публикации, он добавил, что встретится в Киеве с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Андреем Сибигой.
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украина, киев, москва, йоханн вадефуль
Политика, УКРАИНА, Киев, МОСКВА, Йоханн Вадефуль
08:25 30.06.2025
 
Глава МИД Германии прибыл в Киев

Spiegel: глава МИД ФРГ Вадефуль прибыл с первым визитом в Киев

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкМИД Украины
МИД Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев, это его первый официальный визит после вступления в должность, сообщат немецкий журнал Spiegel.
"В понедельник министр иностранных дел Йоханн Вадефуль прибыл на Украину с первым официальным визитом. О поездке не сообщалось заранее из соображений безопасности", - говорится в публикации.
Вадефуль также выложил пост в соцсети Х, в котором заявил, что находится на Украине. В видеозаписи, прикрепленной к публикации, он добавил, что встретится в Киеве с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Андреем Сибигой.
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ПолитикаУКРАИНАКиевМОСКВАЙоханн Вадефуль
 
 
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