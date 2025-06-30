https://1prime.ru/20250630/spiegel-859011723.html

Глава МИД Германии прибыл в Киев

Глава МИД Германии прибыл в Киев - 30.06.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Германии прибыл в Киев

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев, это его первый официальный визит после вступления в должность, сообщат немецкий журнал Spiegel. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T08:25+0300

2025-06-30T08:25+0300

2025-06-30T08:25+0300

политика

украина

киев

москва

йоханн вадефуль

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев, это его первый официальный визит после вступления в должность, сообщат немецкий журнал Spiegel. "В понедельник министр иностранных дел Йоханн Вадефуль прибыл на Украину с первым официальным визитом. О поездке не сообщалось заранее из соображений безопасности", - говорится в публикации. Вадефуль также выложил пост в соцсети Х, в котором заявил, что находится на Украине. В видеозаписи, прикрепленной к публикации, он добавил, что встретится в Киеве с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Андреем Сибигой.

https://1prime.ru/20250627/germaniya-858980254.html

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