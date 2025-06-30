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Киселев прокомментировал ситуацию с представительством Sputnik в Баку

Киселев прокомментировал ситуацию с представительством Sputnik в Баку - 30.06.2025, ПРАЙМ

Киселев прокомментировал ситуацию с представительством Sputnik в Баку

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что происходящее с представительством Sputnik в Баку "мы воспринимаем как несправедливость". | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T19:58+0300

2025-06-30T19:58+0300

2025-06-30T19:58+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что происходящее с представительством Sputnik в Баку "мы воспринимаем как несправедливость". "Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку как несправедливость. Претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан не было и нет. Формальности мы договорились уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения. В тех переговорах в МИД РФ я сам принимал участие, а делегацию России возглавлял замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Тогда же условились продолжить работу Sputnik Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Баку", - говорится в заявлении Киселева. Он отметил, что временной схемы предложено не было, а работа ведется в ожидании ее, а также в надежде на исполнение договоренностей. "Вдруг в редакцию заходят силовики Азербайджана и уводят руководство нашего подразделения как "сотрудников ФСБ" с заломленными руками и нагнутой головой, словно террористов. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения", - заявил Киселев. "Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился (президент РФ Владимир - ред.) Путин, "среднее звено гуляет само по себе". Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают", - добавил Киселев. Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.

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россия, общество , азербайджан, баку, москва, sputnik, мид, фсб