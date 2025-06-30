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Фондовые индексы США растут в ожидании данных по стране - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250630/ssha--859036909.html
Фондовые индексы США растут в ожидании данных по стране
Фондовые индексы США растут в ожидании данных по стране - 30.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут в ожидании данных по стране
Основные американские фондовые индексы растут в понедельник в ожидании публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T17:08+0300
2025-06-30T17:08+0300
экономика
рынок
индексы
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в понедельник в ожидании публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 16.59 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,42% - до 43 002,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,22%, до 120 317,88 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,23%, до 6 187,45 пункта. "На предстоящей неделе рынки будут следить за экономическими показателями США, особенно за показателями сектора занятости, но пока на Ближнем Востоке и в торговой войне нет серьезных обострений, можно предположить, что фондовые рынки не сильно пострадают от макроэкономических данных", - сказал агентству Блумберг аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada). Во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные об индексе деловой активности в промышленности страны. Ожидается, что в июне показатель вырос до 48,8% с 48,5% месяцем ранее. В четверг ISM обнародует аналогичный индекс в сфере услуг США, который, согласно ожиданиям, в завершающемся месяце поднялся до 50,5% с 49,9% в мае. Также в четверг станет известна статистика по занятости в стране. Согласно ожиданиям, безработица в США в июне выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
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рынок, индексы, торги, сша, ближний восток, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Dow Jones, Nasdaq Composite
17:08 30.06.2025
 
Фондовые индексы США растут в ожидании данных по стране

Биржи США растут в ожидании публикации макростатистики по стране

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в понедельник в ожидании публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 16.59 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,42% - до 43 002,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,22%, до 120 317,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 6 187,45 пункта.
"На предстоящей неделе рынки будут следить за экономическими показателями США, особенно за показателями сектора занятости, но пока на Ближнем Востоке и в торговой войне нет серьезных обострений, можно предположить, что фондовые рынки не сильно пострадают от макроэкономических данных", - сказал агентству Блумберг аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).
Во вторник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные об индексе деловой активности в промышленности страны. Ожидается, что в июне показатель вырос до 48,8% с 48,5% месяцем ранее.
В четверг ISM обнародует аналогичный индекс в сфере услуг США, который, согласно ожиданиям, в завершающемся месяце поднялся до 50,5% с 49,9% в мае.
Также в четверг станет известна статистика по занятости в стране. Согласно ожиданиям, безработица в США в июне выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 110 тысяч.
Падение ключевых биржевых индексов США - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Фондовые индексы США открыли торги в четверг ростом
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ЭкономикаРынокИндексыТоргиСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКDow JonesNasdaq Composite
 
 
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