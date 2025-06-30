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США готовы немедленно вернуться к торговым переговорам с Канадой
США готовы немедленно вернуться к торговым переговорам с Канадой - 30.06.2025, ПРАЙМ
США готовы немедленно вернуться к торговым переговорам с Канадой
США готовы незамедлительно вернуться к торговым переговорам с Канадой, прерванным на минувшей неделе по решению американского президента Дональда Трампа, заявил | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T17:58+0300
2025-06-30T17:58+0300
2025-06-30T17:58+0300
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ВАШИНГТОН, 30 июн – ПРАЙМ. США готовы незамедлительно вернуться к торговым переговорам с Канадой, прерванным на минувшей неделе по решению американского президента Дональда Трампа, заявил советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт. На вопрос телеканала Fox News, действительно ли США намерены "немедленно возобновить переговоры с Канадой по тарифам", Хассетт ответил: "Абсолютно так". В понедельник министерство финансов Канады сообщило, что Оттава отменила налог на цифровые услуги, чтобы придать импульс переговорам. В тот же день власти подтвердили, что премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении диалога с целью согласовать сделку к 21 июля.
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Экономика, Мировая экономика, КАНАДА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Марк Карни, Fox News
США готовы немедленно вернуться к торговым переговорам с Канадой
Советник Белого дома Хассетт: США готовы немедленно возобновить переговоры с Канадой
ВАШИНГТОН, 30 июн – ПРАЙМ. США готовы незамедлительно вернуться к торговым переговорам с Канадой, прерванным на минувшей неделе по решению американского президента Дональда Трампа, заявил советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт.
На вопрос телеканала Fox News, действительно ли США намерены "немедленно возобновить переговоры с Канадой по тарифам", Хассетт ответил: "Абсолютно так".
В понедельник министерство финансов Канады сообщило, что Оттава отменила налог на цифровые услуги, чтобы придать импульс переговорам. В тот же день власти подтвердили, что премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении диалога с целью согласовать сделку к 21 июля.
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