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США готовы немедленно вернуться к торговым переговорам с Канадой

США готовы немедленно вернуться к торговым переговорам с Канадой - 30.06.2025, ПРАЙМ

США готовы немедленно вернуться к торговым переговорам с Канадой

США готовы незамедлительно вернуться к торговым переговорам с Канадой, прерванным на минувшей неделе по решению американского президента Дональда Трампа, заявил | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T17:58+0300

2025-06-30T17:58+0300

2025-06-30T17:58+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 30 июн – ПРАЙМ. США готовы незамедлительно вернуться к торговым переговорам с Канадой, прерванным на минувшей неделе по решению американского президента Дональда Трампа, заявил советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт. На вопрос телеканала Fox News, действительно ли США намерены "немедленно возобновить переговоры с Канадой по тарифам", Хассетт ответил: "Абсолютно так". В понедельник министерство финансов Канады сообщило, что Оттава отменила налог на цифровые услуги, чтобы придать импульс переговорам. В тот же день власти подтвердили, что премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении диалога с целью согласовать сделку к 21 июля.

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мировая экономика, канада, сша, вашингтон, дональд трамп, марк карни, fox news