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В сенате США начались дебаты вокруг законопроекта Трампа - 30.06.2025, ПРАЙМ
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В сенате США начались дебаты вокруг законопроекта Трампа
В сенате США начались дебаты вокруг законопроекта Трампа - 30.06.2025, ПРАЙМ
В сенате США начались дебаты вокруг законопроекта Трампа
В сенате США в воскресенье вечером по местному времени начались дебаты вокруг законопроекта американского президента Дональда Трампа о расходах и налогах,... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T02:22+0300
2025-06-30T02:22+0300
экономика
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. В сенате США в воскресенье вечером по местному времени начались дебаты вокруг законопроекта американского президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill), следует из онлайн-трансляции верхней палаты конгресса страны. Процедура дебатов продлится 20 часов и дает каждой партии равное время на выступления в поддержку или против законопроекта. Она последовала вслед за проведенным ранее процедурным голосованием, по итогам которого сенаторы с минимальной разницей 51 голос "за" и 49 "против" смогли продвинуть документ на этап публичного обсуждения. После того, как дебаты завершатся, все сенаторы смогут предложить дополнительные поправки в документ, по каждой из которых также должны быть проведены отдельные голосования. Ожидается, что этим воспользуются демократы с целью максимально затянуть переход к голосованию по самому законопроекту, Принятие законопроекта сопровождается активными баталиями между его сторонниками и противниками, в том числе, с участием Трампа, которые ранее требовал от конгресса утвердить документ к четвертому июля, когда в США празднуется День независимости, но позднее смягчил свою позицию в отношении указанной даты. Согласно видеозаписи из сената, началу дебатов предшествовала затяжная процедура чтения вслух всех 940 страниц законопроекта, которая заняла почти 16 часов и стала результатом требования Демократической партии, которая единогласно выступает против документа. Среди озвучиваемых оппозицией замечаний к законопроекту значатся повышение потолка государственного долга США еще на 5 триллионов долларов, а также оценка фактического рост национального долга на 3,3 триллиона в ближайшие 10 лет по расчетам Бюджетного управления конгресса. Одновременно с этим проведенная оценка показала, что документ в последней редакции может лишить медицинского страхования около 12 миллионов американцев в результате сокращения расходов в этом направлении на 1,1 триллиона долларов. "Вместо того чтобы быть честными с американским народом об истинной стоимости их раздач миллиардерам, республиканцы делают то, чего сенат никогда не делал раньше, применяя фальшивые математические и бухгалтерские уловки с целью скрыть истинную стоимость своего законопроекта", - заявил в ходе дискуссий на Капитолийском холме лидер демократов Чак Шумер. В отличии от Демпартии, большая часть республиканцев выступает в поддержку инициативы Трампа, которая с одной стороны расширяет определенный перечень налоговых льгот, принятых еще при первой администрации республиканца, а с другой увеличивает расходы на оборону и сокращает социальные траты федерального бюджета, в том числе, расходы на программу страхования Medicaid и продовольственную поддержку. При этом у контролирующей конгресс Республиканской партии до сих пор нет полной уверенности в утверждении документа в связи с наличием в ее рядах противников законопроекта. В частности, против инициативы на процедурном голосовании выступил сенатор из Северной Каролины Том Тиллис, который также заявил в воскресенье, что не будет переизбираться в следующем году, когда в США пройдет очередные промежуточные выборы в конгресс. Решение Тиллиса вызвало резкую критику Трампа. Одновременно президент США в социальной сети Truth Social назвал решение сенатор покинуть Капитолий "отличной новостью". Нижняя палата конгресса США еще в мае приняла продвигаемый Трампом законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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мировая экономика, сша, дональд трамп, конгресс сша
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Конгресс США
02:22 30.06.2025
 
В сенате США начались дебаты вокруг законопроекта Трампа

В сенате США начались дебаты вокруг законопроекта Трампа о расходах и налогах

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ВАШИНГТОН, 30 июн - ПРАЙМ. В сенате США в воскресенье вечером по местному времени начались дебаты вокруг законопроекта американского президента Дональда Трампа о расходах и налогах, известного как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill), следует из онлайн-трансляции верхней палаты конгресса страны.
Процедура дебатов продлится 20 часов и дает каждой партии равное время на выступления в поддержку или против законопроекта. Она последовала вслед за проведенным ранее процедурным голосованием, по итогам которого сенаторы с минимальной разницей 51 голос "за" и 49 "против" смогли продвинуть документ на этап публичного обсуждения.
После того, как дебаты завершатся, все сенаторы смогут предложить дополнительные поправки в документ, по каждой из которых также должны быть проведены отдельные голосования. Ожидается, что этим воспользуются демократы с целью максимально затянуть переход к голосованию по самому законопроекту,
Принятие законопроекта сопровождается активными баталиями между его сторонниками и противниками, в том числе, с участием Трампа, которые ранее требовал от конгресса утвердить документ к четвертому июля, когда в США празднуется День независимости, но позднее смягчил свою позицию в отношении указанной даты.
Согласно видеозаписи из сената, началу дебатов предшествовала затяжная процедура чтения вслух всех 940 страниц законопроекта, которая заняла почти 16 часов и стала результатом требования Демократической партии, которая единогласно выступает против документа.
Среди озвучиваемых оппозицией замечаний к законопроекту значатся повышение потолка государственного долга США еще на 5 триллионов долларов, а также оценка фактического рост национального долга на 3,3 триллиона в ближайшие 10 лет по расчетам Бюджетного управления конгресса.
Одновременно с этим проведенная оценка показала, что документ в последней редакции может лишить медицинского страхования около 12 миллионов американцев в результате сокращения расходов в этом направлении на 1,1 триллиона долларов.
"Вместо того чтобы быть честными с американским народом об истинной стоимости их раздач миллиардерам, республиканцы делают то, чего сенат никогда не делал раньше, применяя фальшивые математические и бухгалтерские уловки с целью скрыть истинную стоимость своего законопроекта", - заявил в ходе дискуссий на Капитолийском холме лидер демократов Чак Шумер.
В отличии от Демпартии, большая часть республиканцев выступает в поддержку инициативы Трампа, которая с одной стороны расширяет определенный перечень налоговых льгот, принятых еще при первой администрации республиканца, а с другой увеличивает расходы на оборону и сокращает социальные траты федерального бюджета, в том числе, расходы на программу страхования Medicaid и продовольственную поддержку.
При этом у контролирующей конгресс Республиканской партии до сих пор нет полной уверенности в утверждении документа в связи с наличием в ее рядах противников законопроекта.
В частности, против инициативы на процедурном голосовании выступил сенатор из Северной Каролины Том Тиллис, который также заявил в воскресенье, что не будет переизбираться в следующем году, когда в США пройдет очередные промежуточные выборы в конгресс.
Решение Тиллиса вызвало резкую критику Трампа. Одновременно президент США в социальной сети Truth Social назвал решение сенатор покинуть Капитолий "отличной новостью".
Нижняя палата конгресса США еще в мае приняла продвигаемый Трампом законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
 
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