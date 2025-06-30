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"Обратный эффект". На Западе оценили слова Грэма* о санкциях против России - 30.06.2025, ПРАЙМ
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"Обратный эффект". На Западе оценили слова Грэма* о санкциях против России
"Обратный эффект". На Западе оценили слова Грэма* о санкциях против России - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Обратный эффект". На Западе оценили слова Грэма* о санкциях против России
Новые американские санкции против России могут негативно сказаться на самих Соединенных Штатах, считает ирландский журналист Брайан Макдональд. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T17:12+0300
2025-06-30T17:12+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Новые американские санкции против России могут негативно сказаться на самих Соединенных Штатах, считает ирландский журналист Брайан Макдональд."Огромные пошлины, скорее всего, дадут обратный эффект для США, нарушив цепочки поставок, спровоцировав ответные меры и подстегнув инфляцию", — написал он в соцсети Х.Кроме того, Макдональд усомнился в возможности рассмотрения законопроекта о санкциях в июле. Он указал на то, что сенат в настоящее время сосредоточен на законопроекте президента Дональда Трампа, касающемся расходов и налогов, который получил название "Единый, большой, красивый".В воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм* сообщил, что президент намерен ввести новые антироссийские санкции. Он добавил, что сенат планирует начать обсуждение этого документа уже в июле. По словам Грэма*, торговых партнеров Москвы, которые не оказывают помощь Украине, ожидают 500-процентные пошлины.* Внесен в России в список террористов и экстремистов
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запад
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сша, дональд трамп, украина, линдси грэм, россия, запад
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Линдси Грэм, РОССИЯ, ЗАПАД
17:12 30.06.2025
 
"Обратный эффект". На Западе оценили слова Грэма* о санкциях против России

Журналист Макдональд: новые санкции против России могут отразиться на самих США

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Новые американские санкции против России могут негативно сказаться на самих Соединенных Штатах, считает ирландский журналист Брайан Макдональд.
"Огромные пошлины, скорее всего, дадут обратный эффект для США, нарушив цепочки поставок, спровоцировав ответные меры и подстегнув инфляцию", — написал он в соцсети Х.
Кроме того, Макдональд усомнился в возможности рассмотрения законопроекта о санкциях в июле. Он указал на то, что сенат в настоящее время сосредоточен на законопроекте президента Дональда Трампа, касающемся расходов и налогов, который получил название "Единый, большой, красивый".
В воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм* сообщил, что президент намерен ввести новые антироссийские санкции. Он добавил, что сенат планирует начать обсуждение этого документа уже в июле. По словам Грэма*, торговых партнеров Москвы, которые не оказывают помощь Украине, ожидают 500-процентные пошлины.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Песков прокомментировал заявление сенатора Грэма* о санкциях против России
12:46
 
ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАЛиндси ГрэмРОССИЯЗАПАД
 
 
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