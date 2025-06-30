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"Обратный эффект". На Западе оценили слова Грэма* о санкциях против России

"Обратный эффект". На Западе оценили слова Грэма* о санкциях против России - 30.06.2025, ПРАЙМ

"Обратный эффект". На Западе оценили слова Грэма* о санкциях против России

Новые американские санкции против России могут негативно сказаться на самих Соединенных Штатах, считает ирландский журналист Брайан Макдональд. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T17:12+0300

2025-06-30T17:12+0300

2025-06-30T17:12+0300

политика

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Новые американские санкции против России могут негативно сказаться на самих Соединенных Штатах, считает ирландский журналист Брайан Макдональд."Огромные пошлины, скорее всего, дадут обратный эффект для США, нарушив цепочки поставок, спровоцировав ответные меры и подстегнув инфляцию", — написал он в соцсети Х.Кроме того, Макдональд усомнился в возможности рассмотрения законопроекта о санкциях в июле. Он указал на то, что сенат в настоящее время сосредоточен на законопроекте президента Дональда Трампа, касающемся расходов и налогов, который получил название "Единый, большой, красивый".В воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм* сообщил, что президент намерен ввести новые антироссийские санкции. Он добавил, что сенат планирует начать обсуждение этого документа уже в июле. По словам Грэма*, торговых партнеров Москвы, которые не оказывают помощь Украине, ожидают 500-процентные пошлины.* Внесен в России в список террористов и экстремистов

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сша

украина

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сша, дональд трамп, украина, линдси грэм, россия, запад