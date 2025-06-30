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ЦБ может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки
ЦБ может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки - 30.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки
Банк России в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне, если данные подтвердят движение инфляции к 4%, сообщил журналистам в... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:01+0300
2025-06-30T13:01+0300
2025-06-30T13:03+0300
банк россии
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Банк России в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне, если данные подтвердят движение инфляции к 4%, сообщил журналистам в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин."Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности того, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году, если данные, которые к этому моменту поступят по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - сообщил он."Более значимый (шаг - ред.), чем на заседании в июне", - уточнил Заботкин, отвечая на вопрос, будет ли снижение более чем на 100 базисных пунктов.ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
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ставка
ЦБ может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки
Заботкин: ЦБ в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Банк России в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне, если данные подтвердят движение инфляции к 4%, сообщил журналистам в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности того, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году, если данные, которые к этому моменту поступят по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - сообщил он.
"Более значимый (шаг - ред.), чем на заседании в июне", - уточнил Заботкин, отвечая на вопрос, будет ли снижение более чем на 100 базисных пунктов.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
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