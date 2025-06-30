https://1prime.ru/20250630/stavka-859027858.html
Ставка RUONIA 27 июня выросла на 0,15 процентного пункта
Ставка RUONIA 27 июня выросла на 0,15 процентного пункта - 30.06.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 27 июня выросла на 0,15 процентного пункта
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 27 июня, выросла на 0,15... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T14:29+0300
2025-06-30T14:29+0300
2025-06-30T14:29+0300
экономика
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 27 июня, выросла на 0,15 процентного пункта и составила 19,86%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 384,43 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250630/tsb-859026469.html
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финансы
Ставка RUONIA 27 июня выросла на 0,15 процентного пункта
Ставка RUONIA 27 июня выросла на 0,15 п.п. и составила 19,86%
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 27 июня, выросла на 0,15 процентного пункта и составила 19,86%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 384,43 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
ЦБ допускает уточнение нейтральной ставки на июльском заседании