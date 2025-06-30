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Кассация одобрила взыскание с Bayerische Landesbank по иску "Русхимальянса"
Кассация одобрила взыскание с Bayerische Landesbank по иску "Русхимальянса" - 30.06.2025, ПРАЙМ
Кассация одобрила взыскание с Bayerische Landesbank по иску "Русхимальянса"
Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) согласился с судами двух инстанций, которые по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:51+0300
2025-06-30T13:51+0300
2025-06-30T13:51+0300
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МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) согласился с судами двух инстанций, которые по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", взыскали около 273,2 миллиона евро (более 25,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с немецкого Bayerische Landesbank. Как следует из опубликованного постановления суда, окружной суд отклонил кассационную жалобу ответчика на принятое в июле 2024 года решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Истец в августе 2023 года заявил требования о взыскании выплат по трем выданным в 2021 году банковским гарантиям в общем размере более 270,5 миллиона евро, процентов за просрочку в размере более 2,6 миллиона евро, а также процентов по дату фактического исполнения обязательства с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Суды полностью удовлетворили исковые требования. Суд первой инстанции в июне 2024 года арестовал активы ответчика в пределах суммы иска. По ходатайству истца арест был наложен на денежные средства на всех счетах, открытых на ответчика, за исключением счетов типа "С" и "И", на ценные бумаги и недвижимость немецкого банка, а также на права требования к контрагентам, в частности, к ПАО "Нижнекамскнефтехим". Bayerische Landesbank выдал гарантии немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам на строительство двух газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контракта. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit Bank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они тоже были удовлетворены.
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бизнес, финансы, россия, санкт-петербург, русхимальянс, linde
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Русхимальянс, Linde
Кассация одобрила взыскание с Bayerische Landesbank по иску "Русхимальянса"
Суд подтвердил взыскание с Bayerische Landesbank 25,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) согласился с судами двух инстанций, которые по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", взыскали около 273,2 миллиона евро (более 25,2 миллиарда рублей по текущему курсу) с немецкого Bayerische Landesbank.
Как следует из опубликованного постановления суда, окружной суд отклонил кассационную жалобу ответчика на принятое в июле 2024 года решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.
Истец в августе 2023 года заявил требования о взыскании выплат по трем выданным в 2021 году банковским гарантиям в общем размере более 270,5 миллиона евро, процентов за просрочку в размере более 2,6 миллиона евро, а также процентов по дату фактического исполнения обязательства с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Суды полностью удовлетворили исковые требования.
Суд первой инстанции в июне 2024 года арестовал активы ответчика в пределах суммы иска. По ходатайству истца арест был наложен на денежные средства на всех счетах, открытых на ответчика, за исключением счетов типа "С" и "И", на ценные бумаги и недвижимость немецкого банка, а также на права требования к контрагентам, в частности, к ПАО "Нижнекамскнефтехим".
Bayerische Landesbank выдал гарантии немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам на строительство двух газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области.
В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контракта. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit Bank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они тоже были удовлетворены.
ВС не будет пересматривать запрет Unicredit Bank на суды с "Русхимальянсом"