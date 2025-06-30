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Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2024 год - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2024 год - 30.06.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 0,9 рубля на обыкновенную акцию и 8,5 рубля – на... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:36+0300
2025-06-30T13:36+0300
энергетика
акции
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 0,9 рубля на обыкновенную акцию и 8,5 рубля – на привилегированную, следует из материалов компании. "Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО "Сургутнефтегаз" по результатам 2024 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 8,50 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 0,90 рубля", - говорится в сообщении. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 июля. Уставный капитал "Сургутнефтегаза" состоит из 35 725 994 705 обыкновенных и 7 701 998 235 привилегированных акций. Таким образом, суммарно дивиденды составят 32,153 миллиарда рублей по обыкновенным акциям и 65,467 миллиарда по привилегированным акциям, всего 97,62 миллиарда рублей. Согласно уставу "Сургутнефтегаза", на дивиденды по привилегированным акциям должно направляться 10% чистой прибыли по итогам отчетного года на 25% уставного капитала. В настоящее время число префов составляет около 17,7% уставного капитала компании, то есть на дивиденды по ним направляется около 7,1% прибыли. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в 2024 году снизилась в 1,4 раза - до 923,27 миллиарда рублей. По итогам 2023 года "Сургутнефтегаз" выплатил 0,85 рубля на обыкновенную акцию и 12,29 рубля на привилегированную. Владельцы обыкновенных акций суммарно получили 30,367 миллиарда рублей, префов - 94,658 миллиарда рублей. "Сургутнефтегаз" – одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России, центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
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акции, рынок, сургут, сургутнефтегаз
Энергетика, Акции, Рынок, СУРГУТ, Сургутнефтегаз
13:36 30.06.2025
 
Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2024 год

Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция "Сургутнефтегаз" в Великом Новгороде
Автозаправочная станция Сургутнефтегаз в Великом Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 0,9 рубля на обыкновенную акцию и 8,5 рубля – на привилегированную, следует из материалов компании.
"Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО "Сургутнефтегаз" по результатам 2024 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 8,50 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 0,90 рубля", - говорится в сообщении.
Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 июля.
Уставный капитал "Сургутнефтегаза" состоит из 35 725 994 705 обыкновенных и 7 701 998 235 привилегированных акций. Таким образом, суммарно дивиденды составят 32,153 миллиарда рублей по обыкновенным акциям и 65,467 миллиарда по привилегированным акциям, всего 97,62 миллиарда рублей.
Согласно уставу "Сургутнефтегаза", на дивиденды по привилегированным акциям должно направляться 10% чистой прибыли по итогам отчетного года на 25% уставного капитала. В настоящее время число префов составляет около 17,7% уставного капитала компании, то есть на дивиденды по ним направляется около 7,1% прибыли.
Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в 2024 году снизилась в 1,4 раза - до 923,27 миллиарда рублей.
По итогам 2023 года "Сургутнефтегаз" выплатил 0,85 рубля на обыкновенную акцию и 12,29 рубля на привилегированную. Владельцы обыкновенных акций суммарно получили 30,367 миллиарда рублей, префов - 94,658 миллиарда рублей.
"Сургутнефтегаз" – одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России, центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
Работа нефтяных станков - качалок. - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
"Сургутнефтегаз" в 2024 году снизил добычу нефти на 4,8%
6 июня, 15:55
 
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