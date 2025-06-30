https://1prime.ru/20250630/surgutneftegaz-859025480.html

Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2024 год

Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2024 год - 30.06.2025, ПРАЙМ

Акционеры "Сургутнефтегаза" утвердили дивиденды за 2024 год

Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 0,9 рубля на обыкновенную акцию и 8,5 рубля – на... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T13:36+0300

2025-06-30T13:36+0300

2025-06-30T13:36+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2024 год в размере 0,9 рубля на обыкновенную акцию и 8,5 рубля – на привилегированную, следует из материалов компании. "Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО "Сургутнефтегаз" по результатам 2024 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 8,50 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" - 0,90 рубля", - говорится в сообщении. Дата, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, – 17 июля. Уставный капитал "Сургутнефтегаза" состоит из 35 725 994 705 обыкновенных и 7 701 998 235 привилегированных акций. Таким образом, суммарно дивиденды составят 32,153 миллиарда рублей по обыкновенным акциям и 65,467 миллиарда по привилегированным акциям, всего 97,62 миллиарда рублей. Согласно уставу "Сургутнефтегаза", на дивиденды по привилегированным акциям должно направляться 10% чистой прибыли по итогам отчетного года на 25% уставного капитала. В настоящее время число префов составляет около 17,7% уставного капитала компании, то есть на дивиденды по ним направляется около 7,1% прибыли. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в 2024 году снизилась в 1,4 раза - до 923,27 миллиарда рублей. По итогам 2023 года "Сургутнефтегаз" выплатил 0,85 рубля на обыкновенную акцию и 12,29 рубля на привилегированную. Владельцы обыкновенных акций суммарно получили 30,367 миллиарда рублей, префов - 94,658 миллиарда рублей. "Сургутнефтегаз" – одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России, центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

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акции, рынок, сургут, сургутнефтегаз