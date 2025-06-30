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СВР: эксперты в ЕС убеждают ЕК в пагубности ужесточения мер против России

СВР: эксперты в ЕС убеждают ЕК в пагубности ужесточения мер против России - 30.06.2025, ПРАЙМ

СВР: эксперты в ЕС убеждают ЕК в пагубности ужесточения мер против России

В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T14:39+0300

2025-06-30T14:39+0300

2025-06-30T14:46+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, сообщило пресс-бюро СВР. "По поступающим в СВР данным, европейские эксперты настойчиво пытаются убедить Еврокомиссию в пагубности для самого Евросоюза дальнейшего ужесточения ограничительных мер против российской экономики", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что европейские чиновники давно оторвались от действительности и, в русофобском запале готовясь ввести новые ограничения против России, энергично "пилят сук, на котором сидят".

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