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СВР: эксперты в ЕС убеждают ЕК в пагубности ужесточения мер против России - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СВР: эксперты в ЕС убеждают ЕК в пагубности ужесточения мер против России
СВР: эксперты в ЕС убеждают ЕК в пагубности ужесточения мер против России - 30.06.2025, ПРАЙМ
СВР: эксперты в ЕС убеждают ЕК в пагубности ужесточения мер против России
В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T14:39+0300
2025-06-30T14:46+0300
экономика
ек
ес
россия
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, сообщило пресс-бюро СВР. "По поступающим в СВР данным, европейские эксперты настойчиво пытаются убедить Еврокомиссию в пагубности для самого Евросоюза дальнейшего ужесточения ограничительных мер против российской экономики", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что европейские чиновники давно оторвались от действительности и, в русофобском запале готовясь ввести новые ограничения против России, энергично "пилят сук, на котором сидят".
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ек, ес, россия
Экономика, ЕК, ЕС, РОССИЯ
14:39 30.06.2025 (обновлено: 14:46 30.06.2025)
 
СВР: эксперты в ЕС убеждают ЕК в пагубности ужесточения мер против России

СВР: эксперты ЕС убеждают ЕК в пагубности ужесточения санкций против России

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. В Службу внешней разведки РФ поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, сообщило пресс-бюро СВР.
"По поступающим в СВР данным, европейские эксперты настойчиво пытаются убедить Еврокомиссию в пагубности для самого Евросоюза дальнейшего ужесточения ограничительных мер против российской экономики", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что европейские чиновники давно оторвались от действительности и, в русофобском запале готовясь ввести новые ограничения против России, энергично "пилят сук, на котором сидят".
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
13:19
 
ЭкономикаЕКЕСРОССИЯ
 
 
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