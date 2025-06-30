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В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT

В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT - 30.06.2025, ПРАЙМ

В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT

Введенные Евросоюзом ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к системе SWIFT, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T14:47+0300

2025-06-30T14:47+0300

2025-06-30T14:50+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Введенные Евросоюзом ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к системе SWIFT, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.В СВР поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, отмечается в сообщении."Евробюрократов обвиняют, в частности, в том, что они грубо просчитались, приняв решение об отключении большинства российских банков от международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT. Кредитно-финансовые учреждения России выстроили другие схемы сотрудничества с зарубежными партнерами. В то же время введенные Брюсселем ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к SWIFT. Теперь всем развивающимся странам стало очевидно, что SWIFT используется как инструмент политического давления Запада", - говорится в заявлении."Результатом стало быстрое развитие похожих платежных систем в КНР, России, Индии, Саудовской Аравии с возможностью присоединиться к ним зарубежных партнеров. Серьезную конкуренцию SWIFT представляет продвигаемая Китаем международная платформа расчетов MBridge", - добавили в СВР.

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мировая экономика, рф, брюссель, swift, ес, ек, свр