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В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT
В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT - 30.06.2025, ПРАЙМ
В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT
Введенные Евросоюзом ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к системе SWIFT, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T14:47+0300
2025-06-30T14:50+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Введенные Евросоюзом ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к системе SWIFT, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.В СВР поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, отмечается в сообщении."Евробюрократов обвиняют, в частности, в том, что они грубо просчитались, приняв решение об отключении большинства российских банков от международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT. Кредитно-финансовые учреждения России выстроили другие схемы сотрудничества с зарубежными партнерами. В то же время введенные Брюсселем ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к SWIFT. Теперь всем развивающимся странам стало очевидно, что SWIFT используется как инструмент политического давления Запада", - говорится в заявлении."Результатом стало быстрое развитие похожих платежных систем в КНР, России, Индии, Саудовской Аравии с возможностью присоединиться к ним зарубежных партнеров. Серьезную конкуренцию SWIFT представляет продвигаемая Китаем международная платформа расчетов MBridge", - добавили в СВР.
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мировая экономика, рф, брюссель, swift, ес, ек, свр
Экономика, Мировая экономика, РФ, Брюссель, SWIFT, ЕС, ЕК, СВР
14:47 30.06.2025 (обновлено: 14:50 30.06.2025)
 
В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT

СВР: ограничения ЕС привели к падению доверия государств Глобального Юга к SWIFT

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Введенные Евросоюзом ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к системе SWIFT, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В СВР поступают данные, что европейские эксперты настойчиво пытаются убедить ЕК в пагубности дальнейшего ужесточения ограничительных мер против России, отмечается в сообщении.
"Евробюрократов обвиняют, в частности, в том, что они грубо просчитались, приняв решение об отключении большинства российских банков от международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT. Кредитно-финансовые учреждения России выстроили другие схемы сотрудничества с зарубежными партнерами. В то же время введенные Брюсселем ограничения привели к падению доверия государств Глобального Юга к SWIFT. Теперь всем развивающимся странам стало очевидно, что SWIFT используется как инструмент политического давления Запада", - говорится в заявлении.
"Результатом стало быстрое развитие похожих платежных систем в КНР, России, Индии, Саудовской Аравии с возможностью присоединиться к ним зарубежных партнеров. Серьезную конкуренцию SWIFT представляет продвигаемая Китаем международная платформа расчетов MBridge", - добавили в СВР.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
СМИ: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT
24 мая, 10:21
 
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