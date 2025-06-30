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СМИ: покупка Leopard-2A8 может принести Нидерландам сотни миллионов евро

СМИ: покупка Leopard-2A8 может принести Нидерландам сотни миллионов евро - 30.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: покупка Leopard-2A8 может принести Нидерландам сотни миллионов евро

Покупка 46 новейших танков Leopard-2A8 может принести нидерландским компаниям сотни миллионов евро, так как многие компоненты танков будут произведены в... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T11:18+0300

2025-06-30T11:18+0300

2025-06-30T11:18+0300

вооружения

мировая экономика

нидерланды

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ГААГА, 30 июн - ПРАЙМ. Покупка 46 новейших танков Leopard-2A8 может принести нидерландским компаниям сотни миллионов евро, так как многие компоненты танков будут произведены в Нидерландах, пишет газета Telegraaf со ссылкой на госсекретаря при минобороны страны Гейса Тёйнмана. Новые танки Leopard-2A8 были заказаны у франко-германской оборонной компании KNDS, однако кабмин Нидерландов поставил условие, что местная оборонная промышленность должна также получить выгоду от этого заказа. "Местные компании в Нидерландах будут производить около сотни комплектующих... Теперь Leopard-2A8 можно будет считать и нидерландским танком. Этим можно гордиться", - заявил госсекретарь. Семейная компания Van Halteren Technologies, играющая важную, но не всегда заметную роль в оборонной промышленности Нидерландов, значительно расширит свою деятельность благодаря этому заказу. Van Halteren вместе с франко-германским производителем будет изготавливать важные компоненты Leopard-2A8. Кроме того, компания сократит сроки поставки некоторых деталей с более чем года до нескольких месяцев. По словам Тёйнмана, это соглашение выгодно не только для экономики Нидерландов, но и ускорит общую производственную цепочку: это усилит возможности как немецкого производителя, так и нидерландской оборонной отрасли, а также будет интересно для третьих стран - потенциальных покупателей танков. Тем не менее полный цикл производства танков на территории Нидерландов пока невозможен. Как отмечает газета, оборонной промышленности королевства требуется больше стимулов в виде долгосрочных контрактов. Министерство обороны Нидерландов ожидает, что около 600 миллионов евро на закупку танков из общего бюджета в размере от 1 до 2,5 миллиарда евро пойдут нидерландским компаниям. В мае министерство обороны Нидерландов сообщило о подписании контракта на закупку 46 танков Leopard 2A8. Ожидается, что первую боевую машину армия Нидерландов получит в 2028 году, последнюю - в 2031 году. В сентябре прошлого года министр обороны королевства Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды воссоздадут свой танковый батальон спустя 13 лет после его упразднения в рамках сокращения расходов.

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мировая экономика, нидерланды