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Мировая повестка устойчивого развития находится в кризисе, заявил Титов
Мировая повестка устойчивого развития находится в кризисе, заявил Титов - 30.06.2025, ПРАЙМ
Мировая повестка устойчивого развития находится в кризисе, заявил Титов
Начало четвертой Международной конференции по финансированию развития ООН подтвердило, что повестка устойчивого развития в мире находится в кризисе; Россия... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T17:40+0300
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СЕВИЛЬЯ, 30 июн – ПРАЙМ. Начало четвертой Международной конференции по финансированию развития ООН подтвердило, что повестка устойчивого развития в мире находится в кризисе; Россия привезла на встречу ясное и четкое предложение - решать проблему путем внедрения цифровых платформ по регулированию МСП, что увеличило бы налоговые доходы государства, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Первое пленарное заседание. Красной нитью обсуждения проходит мысль: повестка в кризисе, 17 целей устойчивого развития, принятые 10 лет тому назад в ООН, выполняются только на 17%, многие проблемы только нарастают", - сказал Титов, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы. "Для реализации целей дефицит финансирования составляет 4 триллиона долларов, развивающиеся страны не справляются с обслуживанием накопившегося долга", - добавил Титов. Перед конференцией, заметил он, офис генсека ООН опубликовал доклад, из которого следует, что платежи по обслуживанию долга развивающимися странами за год увеличились на 74 миллиарда долларов - с 847 до 921 миллиарда. "Более 3,4 миллиарда человек сейчас живут в странах, которые тратят на выплаты процентов по госдолгу больше, чем на здравоохранение или образование. И это на 100 миллионов человек больше, чем в прошлом году", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ. "Начало веселое – посмотрим, что решат. Напомню, что мы привезли ясное и четкое предложение - решать проблему путем внедрения цифровых платформ по регулированию МСП. Это не только способствовало бы развитию бизнеса, но и увеличило налоговые доходы государства, которыми можно было бы гасить долги и вкладывать в устойчивое развитие", - заключил он.
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мировая экономика, россия, рф, борис титов, оон, мсп
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, РФ, Борис Титов, ООН, МСП
Мировая повестка устойчивого развития находится в кризисе, заявил Титов
Титов: повестка устойчивого развития в мире находится в кризисе
СЕВИЛЬЯ, 30 июн – ПРАЙМ. Начало четвертой Международной конференции по финансированию развития ООН подтвердило, что повестка устойчивого развития в мире находится в кризисе; Россия привезла на встречу ясное и четкое предложение - решать проблему путем внедрения цифровых платформ по регулированию МСП, что увеличило бы налоговые доходы государства, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Первое пленарное заседание. Красной нитью обсуждения проходит мысль: повестка в кризисе, 17 целей устойчивого развития, принятые 10 лет тому назад в ООН, выполняются только на 17%, многие проблемы только нарастают", - сказал Титов, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.
"Для реализации целей дефицит финансирования составляет 4 триллиона долларов, развивающиеся страны не справляются с обслуживанием накопившегося долга", - добавил Титов.
Перед конференцией, заметил он, офис генсека ООН опубликовал доклад, из которого следует, что платежи по обслуживанию долга развивающимися странами за год увеличились на 74 миллиарда долларов - с 847 до 921 миллиарда.
"Более 3,4 миллиарда человек сейчас живут в странах, которые тратят на выплаты процентов по госдолгу больше, чем на здравоохранение или образование. И это на 100 миллионов человек больше, чем в прошлом году", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.
"Начало веселое – посмотрим, что решат. Напомню, что мы привезли ясное и четкое предложение - решать проблему путем внедрения цифровых платформ по регулированию МСП. Это не только способствовало бы развитию бизнеса, но и увеличило налоговые доходы государства, которыми можно было бы гасить долги и вкладывать в устойчивое развитие", - заключил он.
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