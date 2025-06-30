https://1prime.ru/20250630/tramp-859014922.html

Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану

Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану - 30.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, "в отличие от (экс-лидера Штатов Барака - ред.) Обамы", и даже не разговаривал с Тегераном с | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T09:58+0300

2025-06-30T09:58+0300

2025-06-30T09:58+0300

политика

иран

сша

тегеран

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, "в отличие от (экс-лидера Штатов Барака - ред.) Обамы", и даже не разговаривал с Тегераном с тех пор, как США нанесли удары по его ядерным объектам. "Я ничего не предлагаю Ирану - в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как утверждает президент США, Иран получил от Вашингтона "миллиарды долларов" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки). Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250629/iran-859006871.html

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, тегеран, дональд трамп