https://1prime.ru/20250630/tramp-859014922.html
Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану
Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану - 30.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, "в отличие от (экс-лидера Штатов Барака - ред.) Обамы", и даже не разговаривал с Тегераном с | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T09:58+0300
2025-06-30T09:58+0300
2025-06-30T09:58+0300
политика
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, "в отличие от (экс-лидера Штатов Барака - ред.) Обамы", и даже не разговаривал с Тегераном с тех пор, как США нанесли удары по его ядерным объектам. "Я ничего не предлагаю Ирану - в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как утверждает президент США, Иран получил от Вашингтона "миллиарды долларов" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки). Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, сша, тегеран, дональд трамп
Политика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп
Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану
Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану и не разговаривал с ним после ударов США
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, "в отличие от (экс-лидера Штатов Барака - ред.) Обамы", и даже не разговаривал с Тегераном с тех пор, как США нанесли удары по его ядерным объектам.
"Я ничего не предлагаю Ирану - в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Как утверждает президент США, Иран получил от Вашингтона "миллиарды долларов" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки).
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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