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Канада выделила Украине транш, обеспеченный российскими активами
Канада выделила Украине транш, обеспеченный российскими активами - 30.06.2025, ПРАЙМ
Канада выделила Украине транш, обеспеченный российскими активами
Украина получила от Канады 1,7 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T17:47+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Украина получила от Канады 1,7 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина получила от Канады около 1,7 миллиарда долларов (2,3 миллиарда канадских долларов) в рамках инициативы ERA. Это средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его данным, с начала года с учетом последнего транша Украина получила около 17,6 миллиарда долларов за счет замороженных активов РФ. Как ранее заявил Шмыгаль, в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит ЕС. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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россия, мировая экономика, рф, украина, денис шмыгаль, сергей лавров, ес, euroclear
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, ЕС, Euroclear
Канада выделила Украине транш, обеспеченный российскими активами
Шмыгаль: Украина получила от Канады $1,7 млрд, обеспеченных доходами от активов России
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Украина получила от Канады 1,7 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Украина получила от Канады около 1,7 миллиарда долларов (2,3 миллиарда канадских долларов) в рамках инициативы ERA. Это средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его данным, с начала года с учетом последнего транша Украина получила около 17,6 миллиарда долларов за счет замороженных активов РФ.
Как ранее заявил Шмыгаль, в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит ЕС.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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