https://1prime.ru/20250630/tsb-859024267.html
ЦБ не исключил паузы между снижением ключевой ставки
ЦБ не исключил паузы между снижением ключевой ставки - 30.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ не исключил паузы между снижением ключевой ставки
Банк России не исключает паузы между снижениями ключевой ставки, если будут основания к более продолжительному сохранению жесткости денежно-кредитной политики,... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:07+0300
2025-06-30T13:07+0300
2025-06-30T13:07+0300
банк россии
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финансы
алексей заботкин
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - ПРАЙМ. Банк России не исключает паузы между снижениями ключевой ставки, если будут основания к более продолжительному сохранению жесткости денежно-кредитной политики, заявил журналистам в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. "Траектория ставки будет определяться тем, какой будет поступающая информация. Подтверждать или сохранять сомнения по поводу того, что инфляция движется к 4% в 2026 году, неотвратимо. Паузы вполне возможны, если будут основания полагать, что требуется более продолжительное сохранение жесткости для того, чтобы этой цели достигнуть", - ответил Заботкин на вопрос, являются ли паузы в снижении ключевой ставки исключительным решением, которое ЦБ может принять как ответную реакцию на внешние шоки.
https://1prime.ru/20250630/stavka-859024098.html
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банки, финансы, алексей заботкин, банк россии
Банк России, Банки, Финансы, Алексей Заботкин, Банк России
ЦБ не исключил паузы между снижением ключевой ставки
Зампред ЦБ Заботкин: ЦБ не исключает паузы между снижением ключевой ставки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - ПРАЙМ. Банк России не исключает паузы между снижениями ключевой ставки, если будут основания к более продолжительному сохранению жесткости денежно-кредитной политики, заявил журналистам в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.
"Траектория ставки будет определяться тем, какой будет поступающая информация. Подтверждать или сохранять сомнения по поводу того, что инфляция движется к 4% в 2026 году, неотвратимо. Паузы вполне возможны, если будут основания полагать, что требуется более продолжительное сохранение жесткости для того, чтобы этой цели достигнуть", - ответил Заботкин на вопрос, являются ли паузы в снижении ключевой ставки исключительным решением, которое ЦБ может принять как ответную реакцию на внешние шоки.
ЦБ может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки