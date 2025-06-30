https://1prime.ru/20250630/tsb-859024267.html

ЦБ не исключил паузы между снижением ключевой ставки

ЦБ не исключил паузы между снижением ключевой ставки - 30.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ не исключил паузы между снижением ключевой ставки

Банк России не исключает паузы между снижениями ключевой ставки, если будут основания к более продолжительному сохранению жесткости денежно-кредитной политики,... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T13:07+0300

2025-06-30T13:07+0300

2025-06-30T13:07+0300

банк россии

банки

финансы

алексей заботкин

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - ПРАЙМ. Банк России не исключает паузы между снижениями ключевой ставки, если будут основания к более продолжительному сохранению жесткости денежно-кредитной политики, заявил журналистам в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. "Траектория ставки будет определяться тем, какой будет поступающая информация. Подтверждать или сохранять сомнения по поводу того, что инфляция движется к 4% в 2026 году, неотвратимо. Паузы вполне возможны, если будут основания полагать, что требуется более продолжительное сохранение жесткости для того, чтобы этой цели достигнуть", - ответил Заботкин на вопрос, являются ли паузы в снижении ключевой ставки исключительным решением, которое ЦБ может принять как ответную реакцию на внешние шоки.

https://1prime.ru/20250630/stavka-859024098.html

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банки, финансы, алексей заботкин, банк россии