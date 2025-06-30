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В ЦБ объяснили, что помогает устойчивости внешнеторгового баланса - 30.06.2025, ПРАЙМ
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В ЦБ объяснили, что помогает устойчивости внешнеторгового баланса
В ЦБ объяснили, что помогает устойчивости внешнеторгового баланса - 30.06.2025, ПРАЙМ
В ЦБ объяснили, что помогает устойчивости внешнеторгового баланса
Устойчивость внешнеторгового баланса будет всегда достигаться при проведении денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции, сообщил журналистам... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:34+0300
2025-06-30T13:34+0300
банк россии
финансы
банки
алексей заботкин
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Устойчивость внешнеторгового баланса будет всегда достигаться при проведении денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции, сообщил журналистам в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Устойчивость внешнеторгового баланса будет всегда достигаться при проведении политики, которая направлена на снижение инфляции", - ответил он на вопрос, не видят ли в ЦБ рисков устойчивости внешнеторгового баланса. "В моем понимании, последний месяц рубль не укреплялся, он находится на тех же уровнях, где он был во второй половине мая. К евро даже некоторое ослабление произошло... Та денежно-кредитная политика, которая обеспечивает сбалансированный рост спроса, соответствующий динамике предложения в экономике, она обеспечивает не только низкую инфляцию, но и более стабильную динамику обменного курса", - также отметил он. При жесткой ДКП курс в целом будет сохраняться крепче, чем при нейтральной или мягкой, подытожил Заботкин.
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финансы, банки, алексей заботкин, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, Алексей Заботкин, Банк России
13:34 30.06.2025
 
В ЦБ объяснили, что помогает устойчивости внешнеторгового баланса

ЦБ: устойчивости внешнеторгового баланса поможет ДКП, направленная на снижение инфляции

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Устойчивость внешнеторгового баланса будет всегда достигаться при проведении денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции, сообщил журналистам в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Устойчивость внешнеторгового баланса будет всегда достигаться при проведении политики, которая направлена на снижение инфляции", - ответил он на вопрос, не видят ли в ЦБ рисков устойчивости внешнеторгового баланса.
"В моем понимании, последний месяц рубль не укреплялся, он находится на тех же уровнях, где он был во второй половине мая. К евро даже некоторое ослабление произошло... Та денежно-кредитная политика, которая обеспечивает сбалансированный рост спроса, соответствующий динамике предложения в экономике, она обеспечивает не только низкую инфляцию, но и более стабильную динамику обменного курса", - также отметил он.
При жесткой ДКП курс в целом будет сохраняться крепче, чем при нейтральной или мягкой, подытожил Заботкин.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
ЦБ не исключил паузы между снижением ключевой ставки
13:07
 
Банк РоссииФинансыБанкиАлексей ЗаботкинБанк России
 
 
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