https://1prime.ru/20250630/tsb-859025325.html

В ЦБ объяснили, что помогает устойчивости внешнеторгового баланса

В ЦБ объяснили, что помогает устойчивости внешнеторгового баланса - 30.06.2025, ПРАЙМ

В ЦБ объяснили, что помогает устойчивости внешнеторгового баланса

Устойчивость внешнеторгового баланса будет всегда достигаться при проведении денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции, сообщил журналистам... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T13:34+0300

2025-06-30T13:34+0300

2025-06-30T13:34+0300

банк россии

финансы

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алексей заботкин

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Устойчивость внешнеторгового баланса будет всегда достигаться при проведении денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции, сообщил журналистам в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Устойчивость внешнеторгового баланса будет всегда достигаться при проведении политики, которая направлена на снижение инфляции", - ответил он на вопрос, не видят ли в ЦБ рисков устойчивости внешнеторгового баланса. "В моем понимании, последний месяц рубль не укреплялся, он находится на тех же уровнях, где он был во второй половине мая. К евро даже некоторое ослабление произошло... Та денежно-кредитная политика, которая обеспечивает сбалансированный рост спроса, соответствующий динамике предложения в экономике, она обеспечивает не только низкую инфляцию, но и более стабильную динамику обменного курса", - также отметил он. При жесткой ДКП курс в целом будет сохраняться крепче, чем при нейтральной или мягкой, подытожил Заботкин.

https://1prime.ru/20250630/tsb-859024267.html

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финансы, банки, алексей заботкин, банк россии