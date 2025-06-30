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ЦБ: цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет - 30.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ: цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет
ЦБ: цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет - 30.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ: цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет
Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет, сообщается в материалах регулятора. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:38+0300
2025-06-30T13:38+0300
банк россии
финансы
рынок
россия
банк россии
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет, сообщается в материалах регулятора. "В перспективе платформа цифрового рубля может стать не только централизованной платформой для платежей и переводов, но и основой для внедрения инноваций во многих отраслях экономики. Мы рассчитываем, что привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет на горизонте 5-7 лет", - говорится в материалах ЦБ.
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финансы, рынок, россия, банк россии
Банк России, Финансы, Рынок, РОССИЯ, Банк России
13:38 30.06.2025
 
ЦБ: цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет

ЦБ рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет, сообщается в материалах регулятора.
"В перспективе платформа цифрового рубля может стать не только централизованной платформой для платежей и переводов, но и основой для внедрения инноваций во многих отраслях экономики. Мы рассчитываем, что привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет на горизонте 5-7 лет", - говорится в материалах ЦБ.
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