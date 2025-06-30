https://1prime.ru/20250630/tsb-859025663.html
ЦБ: цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет
ЦБ: цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет - 30.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ: цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет
Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет, сообщается в материалах регулятора. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:38+0300
2025-06-30T13:38+0300
2025-06-30T13:38+0300
банк россии
финансы
рынок
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет, сообщается в материалах регулятора. "В перспективе платформа цифрового рубля может стать не только централизованной платформой для платежей и переводов, но и основой для внедрения инноваций во многих отраслях экономики. Мы рассчитываем, что привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет на горизонте 5-7 лет", - говорится в материалах ЦБ.
https://1prime.ru/20250625/tsb-858890942.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рынок, россия, банк россии
Банк России, Финансы, Рынок, РОССИЯ, Банк России
ЦБ: цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет
ЦБ рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет, сообщается в материалах регулятора.
"В перспективе платформа цифрового рубля может стать не только централизованной платформой для платежей и переводов, но и основой для внедрения инноваций во многих отраслях экономики. Мы рассчитываем, что привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет на горизонте 5-7 лет", - говорится в материалах ЦБ.
ЦБ предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля