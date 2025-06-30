https://1prime.ru/20250630/tsb-859025663.html

ЦБ: цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет

ЦБ: цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет - 30.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ: цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет, сообщается в материалах регулятора. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T13:38+0300

2025-06-30T13:38+0300

2025-06-30T13:38+0300

банк россии

финансы

рынок

россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов через 5-7 лет, сообщается в материалах регулятора. "В перспективе платформа цифрового рубля может стать не только централизованной платформой для платежей и переводов, но и основой для внедрения инноваций во многих отраслях экономики. Мы рассчитываем, что привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, цифровой рубль станет на горизонте 5-7 лет", - говорится в материалах ЦБ.

https://1prime.ru/20250625/tsb-858890942.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, россия, банк россии