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ЦБ допускает уточнение нейтральной ставки на июльском заседании
ЦБ допускает уточнение нейтральной ставки на июльском заседании - 30.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ допускает уточнение нейтральной ставки на июльском заседании
ЦБ РФ допускает уточнение нейтральной ключевой ставки на июльском заседании, сообщил журналистам в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ заместитель... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:53+0300
2025-06-30T13:53+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ допускает уточнение нейтральной ключевой ставки на июльском заседании, сообщил журналистам в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Мы актуализируем наши оценки по нейтральной ставке к каждому июльскому заседанию. По итогам июльского заседания в прогнозе это будет видно", - сказал Заботкин. "Мы можем ее уточнить", - добавил он, отвечая на вопрос о возможном понижении нейтральной ставки. В июле прошлого года ЦБ повысил нейтральную ставку на 1,5 процентного пункта - до 7,5-8,5% - на фоне пересмотра произошедших в последние годы изменений в экономике. Заботкин также отметил, что ЦБ не воспринимает высказывания по поводу того, какой должна быть ключевая ставка, иначе как экспертные суждения, неважно от кого они исходят. "Конечно, любые экспертные суждения имеют определенную ценность, и мы их принимаем во внимание наряду с нашим анализом, включая это на проводимый нами анализ, но решение будет приниматься исходя из задачи возвращения к низкой инфляции, а не исходя из индивидуальных мнений кого-то из экспертов", - уточнил Заботкин.
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финансы, банки, россия, рф, алексей заботкин, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Алексей Заботкин, Банк России
ЦБ допускает уточнение нейтральной ставки на июльском заседании
ЦБ допускает уточнение нейтральной ключевой ставки на июльском заседании
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ допускает уточнение нейтральной ключевой ставки на июльском заседании, сообщил журналистам в кулуарах летней макроэкономической школы ЦБ заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Мы актуализируем наши оценки по нейтральной ставке к каждому июльскому заседанию. По итогам июльского заседания в прогнозе это будет видно", - сказал Заботкин.
"Мы можем ее уточнить", - добавил он, отвечая на вопрос о возможном понижении нейтральной ставки.
В июле прошлого года ЦБ повысил нейтральную ставку на 1,5 процентного пункта - до 7,5-8,5% - на фоне пересмотра произошедших в последние годы изменений в экономике.
Заботкин также отметил, что ЦБ не воспринимает высказывания по поводу того, какой должна быть ключевая ставка, иначе как экспертные суждения, неважно от кого они исходят. "Конечно, любые экспертные суждения имеют определенную ценность, и мы их принимаем во внимание наряду с нашим анализом, включая это на проводимый нами анализ, но решение будет приниматься исходя из задачи возвращения к низкой инфляции, а не исходя из индивидуальных мнений кого-то из экспертов", - уточнил Заботкин.
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