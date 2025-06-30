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ЦБ повысил оценку внешнего долга России на 1 апреля - 30.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ повысил оценку внешнего долга России на 1 апреля
ЦБ повысил оценку внешнего долга России на 1 апреля - 30.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ повысил оценку внешнего долга России на 1 апреля
Банк России повысил оценку внешнего долга страны на 1 апреля до 317,5 миллиарда долларов с 312,4 миллиарда, следует из данных регулятора. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T16:22+0300
2025-06-30T16:22+0300
банк россии
финансы
внешний долг
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Банк России повысил оценку внешнего долга страны на 1 апреля до 317,5 миллиарда долларов с 312,4 миллиарда, следует из данных регулятора. ЦБ в апреле сообщал, что задолженность России перед внешними кредиторами по итогам первого квартала составила 312,4 миллиарда долларов, увеличившись на 22,1 миллиарда долларов, или на 7,6%. Теперь же регулятор оценивает внешний долг на 1 апреля 2025 года в 317,5 миллиарда долларов, что на 26,7 миллиарда долларов больше уровня на начало года. Это стало максимальным значением задолженности перед нерезидентами с четвертого квартала 2023 года. Согласно данным регулятора, долг органов государственного управления вырос до 22 миллиарда долларов с 19,3 миллиарда кварталом ранее. Задолженность Центробанка и банков составила 101,1 миллиарда против 95,5 миллиарда, а реального сектора экономики - 194,5 миллиарда с 176 миллиардов. "Динамика внешнего долга определялась в значительной степени увеличением долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля. Наиболее существенно выросли обязательства прочих секторов, а также обязательства центрального банка и банков. Рост задолженности по суверенным ценным бумагам обусловил увеличение долга органов государственного управления на 14%", - поясняет ЦБ.
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финансы, внешний долг
Банк России, Финансы, внешний долг
16:22 30.06.2025
 
ЦБ повысил оценку внешнего долга России на 1 апреля

ЦБ повысил оценку внешнего долга России на 1 апреля до 317,5 миллиарда долларов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Банк России повысил оценку внешнего долга страны на 1 апреля до 317,5 миллиарда долларов с 312,4 миллиарда, следует из данных регулятора.
ЦБ в апреле сообщал, что задолженность России перед внешними кредиторами по итогам первого квартала составила 312,4 миллиарда долларов, увеличившись на 22,1 миллиарда долларов, или на 7,6%.
Теперь же регулятор оценивает внешний долг на 1 апреля 2025 года в 317,5 миллиарда долларов, что на 26,7 миллиарда долларов больше уровня на начало года. Это стало максимальным значением задолженности перед нерезидентами с четвертого квартала 2023 года.
Согласно данным регулятора, долг органов государственного управления вырос до 22 миллиарда долларов с 19,3 миллиарда кварталом ранее. Задолженность Центробанка и банков составила 101,1 миллиарда против 95,5 миллиарда, а реального сектора экономики - 194,5 миллиарда с 176 миллиардов.
"Динамика внешнего долга определялась в значительной степени увеличением долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля. Наиболее существенно выросли обязательства прочих секторов, а также обязательства центрального банка и банков. Рост задолженности по суверенным ценным бумагам обусловил увеличение долга органов государственного управления на 14%", - поясняет ЦБ.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
ЦБ допускает уточнение нейтральной ставки на июльском заседании
13:53
 
Банк РоссииФинансывнешний долг
 
 
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