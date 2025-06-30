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ЦБ повысил оценку внешнего долга России на 1 апреля

ЦБ повысил оценку внешнего долга России на 1 апреля - 30.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ повысил оценку внешнего долга России на 1 апреля

Банк России повысил оценку внешнего долга страны на 1 апреля до 317,5 миллиарда долларов с 312,4 миллиарда, следует из данных регулятора. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T16:22+0300

2025-06-30T16:22+0300

2025-06-30T16:22+0300

банк россии

финансы

внешний долг

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Банк России повысил оценку внешнего долга страны на 1 апреля до 317,5 миллиарда долларов с 312,4 миллиарда, следует из данных регулятора. ЦБ в апреле сообщал, что задолженность России перед внешними кредиторами по итогам первого квартала составила 312,4 миллиарда долларов, увеличившись на 22,1 миллиарда долларов, или на 7,6%. Теперь же регулятор оценивает внешний долг на 1 апреля 2025 года в 317,5 миллиарда долларов, что на 26,7 миллиарда долларов больше уровня на начало года. Это стало максимальным значением задолженности перед нерезидентами с четвертого квартала 2023 года. Согласно данным регулятора, долг органов государственного управления вырос до 22 миллиарда долларов с 19,3 миллиарда кварталом ранее. Задолженность Центробанка и банков составила 101,1 миллиарда против 95,5 миллиарда, а реального сектора экономики - 194,5 миллиарда с 176 миллиардов. "Динамика внешнего долга определялась в значительной степени увеличением долларового эквивалента задолженности вследствие укрепления рубля. Наиболее существенно выросли обязательства прочих секторов, а также обязательства центрального банка и банков. Рост задолженности по суверенным ценным бумагам обусловил увеличение долга органов государственного управления на 14%", - поясняет ЦБ.

https://1prime.ru/20250630/tsb-859026469.html

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финансы, внешний долг