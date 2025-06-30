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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 июля - 30.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250630/tsb-859038707.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 июля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 июля - 30.06.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,35 копейки - до 10,9298 рубля, курс доллара вырос на 5,99 копейки, до 78,5284... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T17:49+0300
2025-06-30T17:52+0300
экономика
рынок
финансы
банк россии
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,35 копейки - до 10,9298 рубля, курс доллара вырос на 5,99 копейки, до 78,5284 рубля, курс евро снизился на 1,13 копейки, до 92,2672 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рынок, финансы, банк россии
Экономика, Рынок, Финансы, Банк России
17:49 30.06.2025 (обновлено: 17:52 30.06.2025)
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 1 июля

Официальный курс юаня со вторника - 10,93 руб, доллара - 78,53 руб, евро - 92,27 руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,35 копейки - до 10,9298 рубля, курс доллара вырос на 5,99 копейки, до 78,5284 рубля, курс евро снизился на 1,13 копейки, до 92,2672 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Евро слабо дорожает к доллару после выхода данных по инфляции в Германии
17:24
 
ЭкономикаРынокФинансыБанк России
 
 
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