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"Мечел" ожидает роста мировых цен на уголь в третьем-четвертом квартале - 30.06.2025, ПРАЙМ
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"Мечел" ожидает роста мировых цен на уголь в третьем-четвертом квартале
"Мечел" ожидает роста мировых цен на уголь в третьем-четвертом квартале - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Мечел" ожидает роста мировых цен на уголь в третьем-четвертом квартале
"Мечел" ожидает роста мировых цен на уголь в третьем-четвертом квартале 2025 года на фоне сокращения объемов его добычи и реализации, следует из слов... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T09:02+0300
2025-06-30T09:02+0300
энергетика
промышленность
уголь
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. "Мечел" ожидает роста мировых цен на уголь в третьем-четвертом квартале 2025 года на фоне сокращения объемов его добычи и реализации, следует из слов генерального директора компании Олега Коржова журналистам в кулуарах годового собрания акционеров. "В любом случае происходит сокращение объёмов производства, что … приводит к повышению цен. Плюс ставка, плюс курс доллара. Эти все факторы теоретически должны привести к тому, что ситуация в третьем-четвертом квартале должна сдвинуться в обратную сторону. Я не думаю, что дальше будут цены снижаться, они сегодня и так находятся на достаточно серьезном минимуме с точки зрения затрат", - ответил он, говоря о ситуации на мировом угольном рынке и о том, могут ли цены на уголь быть еще ниже. Мировые цены на уголь с осени 2024 года стали падать, опустившись в начале этого года до четырехлетних минимумов. Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
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промышленность, уголь
Энергетика, Промышленность, уголь
09:02 30.06.2025
 
"Мечел" ожидает роста мировых цен на уголь в третьем-четвертом квартале

"Мечел" ожидает роста мировых цен на уголь в третьем-четвертом квартале 2025 года

*"Мечел"
*Мечел
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. "Мечел" ожидает роста мировых цен на уголь в третьем-четвертом квартале 2025 года на фоне сокращения объемов его добычи и реализации, следует из слов генерального директора компании Олега Коржова журналистам в кулуарах годового собрания акционеров.
"В любом случае происходит сокращение объёмов производства, что … приводит к повышению цен. Плюс ставка, плюс курс доллара. Эти все факторы теоретически должны привести к тому, что ситуация в третьем-четвертом квартале должна сдвинуться в обратную сторону. Я не думаю, что дальше будут цены снижаться, они сегодня и так находятся на достаточно серьезном минимуме с точки зрения затрат", - ответил он, говоря о ситуации на мировом угольном рынке и о том, могут ли цены на уголь быть еще ниже.
Мировые цены на уголь с осени 2024 года стали падать, опустившись в начале этого года до четырехлетних минимумов.
Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
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