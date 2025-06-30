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"Мечел" планирует снизить отгрузку угля в 2025 году

"Мечел" планирует снизить отгрузку угля в 2025 году - 30.06.2025, ПРАЙМ

"Мечел" планирует снизить отгрузку угля в 2025 году

"Мечел" планирует снизить отгрузку угля в 2025 г на 25% в пессимистичном сценарии, но прогноз может скорректироваться при изменении условий, рассказал... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T09:01+0300

2025-06-30T09:01+0300

2025-06-30T09:01+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. "Мечел" планирует снизить отгрузку угля в 2025 г на 25% в пессимистичном сценарии, но прогноз может скорректироваться при изменении условий, рассказал журналистам генеральный директор компании Олег Коржов в кулуарах годового собрания акционеров. "Относительно прошлого года мы планируем где-то на 25% снизить объемы отгрузки угля. Это пессимистичный сценарий. Если будут меняться условия внутренние и внешние, то эта цифра будет другой", - отметил он. По словам Коржова, все угольщики находятся в одинаково очень сложной ситуации и почти все сокращают объемы производства и инвестиционные программы. "Все очень ждут осень, рассчитывают на то, что все-таки при снижении ставки курс будет немножко опускаться. Объективно при таком курсе сегодня продавать ничего не интересно. Поэтому увеличение курса доллара даст возможность развернуть определенные объемы опять же на восток и начать отгрузку. Все очень надеются, что в третьем-четвертом квартале ситуация будет улучшаться", - добавил глава компании. По данным "Мечела", в 2024 году отгрузка энергетического угля компанией выросла на 28%, до 2,972 миллиона тонн. Общие продажи коксовой продукции снизились на 12%, до 1,957 миллиона тонн, "третьим лицам" - на 33%, до 494 тысяч тонн. Реализация антрацита сократилась на 2%, до 1,052 миллиона тонн. Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) увеличилась на 30%, до 4,045 миллиона тонн, а для "третьих лиц" возросли на 46% - до 2,723 миллиона тонн. Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.

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бизнес, мечел, уголь