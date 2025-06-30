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Во Владивостоке полиция задержала пьяную женщину за рулем иномарки

Во Владивостоке полиция задержала пьяную женщину за рулем иномарки - 30.06.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке полиция задержала пьяную женщину за рулем иномарки

Полицейские во Владивостоке в ходе погони со стрельбой задержали опасно маневрирующую иномарку, за рулем которой была пьяная женщина без водительских прав,... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T02:28+0300

2025-06-30T02:28+0300

2025-06-30T02:28+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - ПРАЙМ. Полицейские во Владивостоке в ходе погони со стрельбой задержали опасно маневрирующую иномарку, за рулем которой была пьяная женщина без водительских прав, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. На улице Лазурной во Владивостоке сотрудники ГАИ обратили внимание на автомобиль Mitsubishi Colt, который двигался с явным превышением скорости, водитель опасно маневрировал и создавал угрозу другим участникам дорожного движения. Сигнал об остановке он проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось преследование. "Полицейские при помощи громкоговорящего устройства требовали остановить машину, однако водитель требования не выполнял, а при попытке уйти от преследования нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации. Инспектор ДПС принял решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Полицейский произвел из пистолета два выстрела в колесо автомашины. Только после этого автомобиль остановился. За рулем иномарки находилась 41-летняя местная жительница. При задержании она оказала сопротивление", - говорится в сообщении. По данным полиции, водительского удостоверения у нее не было. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. Правонарушительницу привлекли к административной ответственности. Суд назначил ей 10 суток административного ареста с отбыванием наказания в спецприемнике и штраф.

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бизнес, общество , россия, владивосток, рф, приморский край, умвд, мвд