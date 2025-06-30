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Юань открыл торги 30 июня ростом
Юань открыл торги 30 июня ростом - 30.06.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 30 июня ростом
Курс китайской валюты в начале торгов понедельника повышается до 10,95 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:05+0300
2025-06-30T10:05+0300
2025-06-30T10:07+0300
экономика
юань
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника повышается до 10,95 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 2 копейки, до 10,95 рубля.
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юань
Юань открыл торги 30 июня ростом
Курс юаня в начале торгов повышается до 10,95 рубля
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов понедельника повышается до 10,95 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 2 копейки, до 10,95 рубля.