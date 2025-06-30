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Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка прибавляет в начале недели
Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка прибавляет в начале недели - 30.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка прибавляет в начале недели
Курс китайской валюты к рублю в понедельник немного повышается, следует из данных Московской биржи. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T13:49+0300
2025-06-30T13:49+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник немного повышается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.46 мск повышался на 1 копейку, до 10,94 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,92-10,96 рубля. В краткосрочной перспективе стоит ориентироваться на консолидацию курса юаня в районе 11 рублей на Мосбирже, считает Денис Попов из ПСБ. "Текущий торговый диапазон оцениваем в диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань. Сегодня ждем сохранение котировок в нижней части указанного диапазона. Прогноз на конец года снижен: ждем 85-90 рублей за доллар (был 97 рублей) и 12-12,5 рубля за юань", - добавляет он. Пока же юань продолжает торговаться в боковике, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Ждем выхода из него, а до тех пор стоит использовать внутридневные спекулятивные операции с короткими стопами и тейк-профитами", - добавляет он.
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Экономика, Рынок, МОСКВА, Алексей Антонов, ПСБ
Курс юаня к рублю на Мосбирже слегка прибавляет в начале недели
Курс юаня на Мосбирже повысился до 10,94 рубля
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник немного повышается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.46 мск повышался на 1 копейку, до 10,94 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,92-10,96 рубля.
В краткосрочной перспективе стоит ориентироваться на консолидацию курса юаня в районе 11 рублей на Мосбирже, считает Денис Попов из ПСБ.
"Текущий торговый диапазон оцениваем в диапазоне 10,8-11,3 рубля за юань. Сегодня ждем сохранение котировок в нижней части указанного диапазона. Прогноз на конец года снижен: ждем 85-90 рублей за доллар (был 97 рублей) и 12-12,5 рубля за юань", - добавляет он.
Пока же юань продолжает торговаться в боковике, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Ждем выхода из него, а до тех пор стоит использовать внутридневные спекулятивные операции с короткими стопами и тейк-профитами", - добавляет он.
Юань открыл торги 30 июня ростом