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Юань днем перешел к снижению против рубля на Московской бирже

Юань днем перешел к снижению против рубля на Московской бирже - 30.06.2025, ПРАЙМ

Юань днем перешел к снижению против рубля на Московской бирже

Курс рубля днем перешел к повышению против юаня, хотя с утра торговался в минусе, курс китайской валюты откатился к 10,9 рубля, следует из данных Московской... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T16:35+0300

2025-06-30T16:35+0300

2025-06-30T16:35+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Курс рубля днем перешел к повышению против юаня, хотя с утра торговался в минусе, курс китайской валюты откатился к 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.25 мск снижался на 3 копейки (-0,2%), до 10,9 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,89-10,96 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,38 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,191 против 7,165 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,09 рубля. РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ Юань в понедельник днем на Мосбирже перешел к снижению против рубля. Курс валюты КНР откатился к отметке 10,9 рубля, хотя с утра пытался закрепиться выше нее. "Недельная инфляция остается на низком уровне, а рубль не переходит к ослаблению, что в сочетании с общим дезинфляционным макроэкономическим фоном создает предпосылки для снижения ключевой ставки на 1-2 процентного пункта в июле. Постепенное снижение процентных ставок до конца года должно создать основу для ослабления рубля в том случае, если его укрепление действительно было в основном связано с дифференциалом в процентных ставках", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,09% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,01% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.27 мск стабилизировалась около 66,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,1%, до 97,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Курс юаня пока может задержаться в диапазоне 10,8-11 рублей, а далее динамику ему может задать анонс Минфина об июльских объемах операций с валютой на рынке по бюджетному правилу (ожидается в четверг), говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Фактор очередного налогового периода исчерпал себя, так как на понедельник пришелся пик фискальных платежей, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Для этих целей последние продажи иностранной валюты в режиме "завтра" (TOM) осуществлялись в пятницу. Вероятно, на фоне ожиданий снижения ключевой ставки увеличилось количество операций в рамках стратегии кэрри-трейд, когда под низкую процентную ставку занимается инвалюта, которая потом продается за рубли, а на них покупаются облигации, в первую очередь ОФЗ. Их доходность снижается (котировки растут) в сторону ожидаемого на среднесрочном или долгосрочном горизонтах уровня ключевой ставки", - говорит он. Повышенному спросу на ОФЗ способствовали и заявления зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что на ближайшем заседании в июле Банк России может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем на последнем, состоявшемся в начале этого месяца, полагает Бабин. "В целом курс юаня продолжает консолидироваться в месячном диапазоне 10,78–11,08 рубля. Пока противоположные факторы уравновешивают друг друга и препятствуют выходу из этой консолидации с формированием устойчивой тенденции", - резюмирует он.

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рынок, москва, китай, минфин, "бкс мир инвестиций"