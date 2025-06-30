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Курс юаня к закрытию торгов снизился до 10,92 рубля

Курс юаня к закрытию торгов снизился до 10,92 рубля - 30.06.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к закрытию торгов снизился до 10,92 рубля

Рубль к юаню на Московской бирже к закрытию торгов понедельника продемонстрировал небольшой рост, следует из данных площадки. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T19:45+0300

2025-06-30T19:45+0300

2025-06-30T20:22+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль к юаню на Московской бирже к закрытию торгов понедельника продемонстрировал небольшой рост, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию - до 10,92 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дешевел на 0,49%, до 66,47 доллара за баррель. Рубль в равновесии Юань снизился на 0,05%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 10,88-10,96 рубля. "Попытки ослабления рубля пока не удаются, несмотря на прохождение пика налогового периода. Юань на Мосбирже опускался ниже 10,9 рубля, доллар на межбанке от 78,5 пошел вниз. Поддерживать нацвалюту могут улучшение геополитических ожиданий, высокий спрос на рублевый долг. Индекс гособлигаций RGBI сегодня поднялся выше 115 пунктов, обновив вершины с апреля 2024 года", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Фундаментально на стороне рубля остается жесткий курс ДКП и слабость импорта на фоне как высоких ставок, так и охлаждения потребительского спроса, добавил он. "Поддержку национальной валюте оказывают остаточные налоговые поступления и снижение и так вялой активности импортеров в конце месяца. Нейтральный внешний фон способствует сохранению стабильности рубля, а нефтяной негатив остается вне поля зрения участников сектора", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Данные Банка России при этом показали незначительное укрепление российской валюты к евро, но к доллару рубль все же чуть ослабился. На стороне рубля играют остаточные продажи валюты со стороны экспортеров в последний день налогового периода", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы Григорьев считает, что во вторник курс, вероятно, вернется ближе к 10,95 рубля за юань. Ориентиры Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящие торги: 77–79, 90–92 и 10,8–11,3 рубля соответственно. Краткосрочные ожидания по юаню – 10,8-11,1 рубля, по доллару – 78-80 рублей, рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

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рынок, москва, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал, банк россия